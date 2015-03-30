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حظك اليوم برج الجوزاء يوم الاثنين 2015/3/30

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حظك اليوم برج الجوزاء يوم الاثنين 2015/3/30 حظك اليوم برج الجوزاء يوم الاثنين 2015/3/30
توقعات ماجى فرح لأصحاب اليوم الاثنين على كل المستويات
>لا تفاجأ إذا كنت محاطًا من قبل المعجبين اليوم. هذا اليوم مناسب للأسرار، اليوم اللائق اللطيف الذى كنت تنتظره للتخطيط لمفاجأة لصديق أو لعمل إحسان سرًا. على صعيد العمل تجد أن الأمور ستتوافق مع تنبؤاتك لذا بادر إلى تطبيق خطتك اليوم.

توقعات جاكلين عقيقى لأصحاب برج الجوزاء اليوم الاثنين


>تتوقع خبيرة الأبراج جاكين عقيقى قد تقلق أو تستاء بسبب فشل مهنى بسيط أو غيره أو ربما بشأن صفقة مهمة، تجنب الأجواء المشحونة بالانفعالات ولا تبت أمرًا ولا توقع عقدًا عاطفيًا: تتركز الأضواء عليك وعلى الشريك، فتجدان نفسيكما أمام استحقاقات مهمّة قد تغيّر حياتكما العاطفية صحيًا: لا تهتم بكل ما تنفقه على صحتك، فما نفع الإنسان إذا ربح كل شيء وخسر صحته.

توقعات نجلاء قبانى لأصحاب برج الجوزاء لشهر مارس 2015


>تتوقع خبيرة الأبراج نجلاء قبانى فى توقعاتها لبرج الجوزاء أن يمر عليه شهر مارس عمومًا بشكل مميز وفى غاية المتعة بالنسبة لمواليد هذا البرج، حيث سيشعر بأنه حقق مزيد من النجاح والتألّق على المستوى المهنى.

وتشير إلى أن التحلى بالصبر والتصرف بعقلانية إزاء كلّ المشاكل والعقبات التى قد تعترض سبيلك، وتحذر من التسرّع والاندفاع فى اتخاذ القرارات، تحلى بالصبر والرزانة وكلّ شىء سيكون على ما يرام!

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مصر 365

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