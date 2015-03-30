لأول مرة عالمياً.. استئصال سرطان المخ بدقة شديدة بعد استهدافه بالليزر

يواجه الأطباء معضلة كبيرة خلال عمليات أورام المخ، حيث يخشون من عدم استئصال الورم بالكامل، فتتبقى مجموعة من الخلايا السرطانية التى تتكاثر ويعاود الورم إصابة الشخص مرة أخرى، أو قد يزيل الجراحون أيضاً الورم بالكامل بالإضافة إلى جزء لا بأس به من خلايا المخ السليمة، وهو ما يجعل الوظائف العصبية لبعض مراكز المخ تتدهور.

وسلطت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية الضوء مؤخراً على أحدث عملية لعلاج أورام المخ، يتم فيها تحديد موقع الخلايا السرطانية بدقة شديدة، وذلك باستخدام مسبار طبى إلكترونى يشبه القلم، يعرف باسم "Core"، ويعمل بأشعة الليزر، حيث يقوم الجراحون بتمريره على الورم بالمخ أثناء عملية استئصال الورم، فيصدر تحذيرات صوتية حال اقتراب المسبار من خلايا المخ السليمة، وبالتالى لا يقوم الجراحون باستئصالها.

وللمرة الأولى على مستوى العالم، قام فريق من الأطباء بمستشفى إمبريال كولدج لندن البريطانية باستخدام هذا المسبار فى إجراء الجراحة الأولى لاستئصال سرطان المخ، وتأتى ضمن مجموعة من التجارب السريرية التى سيخضع لها 30 مريضًا آخرين خلال العام المقبل، لتأكيد فاعلية مسبار الليزر فى علاج أورام المخ.

ولفت التقرير، إلى أن المسبار الطبى المبتكر أثبت نجاحاً فى علاج سرطان الجلد أيضاً داخل كندا، ويأمل الأطباء أن يثبت نجاحاً فى علاج العديد من أنواع السرطان خلال الفترة المقبلة، مضيفين أنه يتميز بزيادة أعداد الخلايا السرطانية التى سيستأصلها دون التأثير على الخلايا السليمة، ومن المنتظر أن يساهم بكل ملحوظ فى تقليل وقت العمليات.

الجدير بالذكر، أن المِسبار الطبِّى هو أداة تستخدم للفحص أو الكشف عن الأعضاء الداخلية أو توسيع التضيُّقات فيها، حسب معجم اللغة العربية المعاصر.

- دراسة: بعض الناجين من السكتة الدماغية قد يتعرضون للإصابة بالسرطان

>

علماء بريطانيون يتوصلون لعلاج سرطان المخ بـ"مستخلصات الحشيش"