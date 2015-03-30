أضرار خطيرة للجلوس طويلا أمام شاشة الكمبيوتر

أرسل قارئ يسأل، مهنتى تحتم على الجلوس الدائم أمام شاشة الكمبيوتر، فما الأضرار الصحية فى المستقبل لهذا الأمر؟

ويجيب الدكتور أسامة سعد أخصائى أمراض العظام، مؤكدا خطورة الجلوس المستمر دون انقطاع، فمن أهم إجراءات الحفاظ على صحة العظام، الحركة ونشاط الجسم، وهو ما لا يتوفر فى حال الجلوس لفترات طويلة.

الجلوس لفترة طويلة يسبب تيبس العظام

الجلوس له العديد من المضار، وحسبما يوضح أسامة فثبات الجسم فترات طويلة فى وضعية معينة يجعله عرضة للإصابة بالتيبس، وهى أكثر المضاعفات خطورة على سلامة العظام، ويهدده بالإصابة بالكثير من الأمراض فى المستقبل.

ويضيف أخصائى أمراض العظام قائلا: "العظام تحتاج للحركة والنشاط، ولا شك أن الانتقال من وضعية لأخرى كل فترة، يساعد على سريان الدم فى الجسم بشكل جيد، ويزيد من سلامة العظام وقوتها، ويقاوم هشاشتها، وإصابتها بالتيبس وسهولة الكسر".

من أخطار الجلوس طويلا التهاب عضلات الكتفين

وحذر أسامة السائل من الجلوس لفترة طويلة تزيد عن الساعة، دون الحصول على قسط من الراحة وتغيير الوضعية سواء بالوقوف، أو الجرى، أو المشى، أو ممارسة تمارين الضغط السريعة، أو تمارين الظهر والبطن، أو تحريك الساقين، وهو ما يضمن الوقاية من أغلب الاضرار الناتجة عن الجلوس المستمر، كآلام الرقبة، والعمود الفقرى، والتهاب المفاصل، والتهاب عضلات الكتفين، وآلام بالظهر والعمود الفقري، والإصابة بالسمنة الموضعية وسوء توزيع الكتل فى الجسم، وزيادة محيط الخصر والبطن والأجناب والأرداف والفخذين والساقين بشكل عام.

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