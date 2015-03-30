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موجز الصحافة المحلية: مؤامرة الشيعة على المنطقة العربية

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موجز الصحافة المحلية: مؤامرة الشيعة على المنطقة العربية موجز الصحافة المحلية: مؤامرة الشيعة على المنطقة العربية
تناولت الصحف المحلية عددًا من الأخبار الهامة، التى تشغل الرأى العام الداخلى والخارجى، وكان أبرزها ما جاء فى جريدة "اليوم السابع" تحت عنوان "الشيعة قادمون"، وتفاصيل مؤامرات الجمهورية الإيرانية ضد المنطقة العربية، لبسط نفوذها فى الخليج ومختلف دول العالم العربى، وذلك بالاستعانة بعناصر شيعية عربية، وتصريحات عدد من المسئولين الإيرانيين عن اعتزام طهران تأسيس إمبراطورية شيعية عاصمتها بغداد، وذلك بعد فشل مخطط دعم الحوثيين فى اليمن، ضد السلطة المنتخبة، وتنشر الجريدة أيضاً تفاصيل الجلسة الختامية للقمة العربية بشرم الشيخ، وإجماع الدول العربية على تشكيل قوة عربية مشتركة، مع تحفظ كل من العراق وقطر والجزائر على القرار.

وقالت جريدة "الأهرام" تمكنت قوات حرس الحدود بالتعاون مع عناصر المهندسين العسكريين من اكتشاف فتحة أحد الأنفاق داخل فناء ثلاثة منازل تحت أحد خزانات المياه بالمنطقة الحدودية مع قطاع غزة، وأوضح المتحدث العسكرى العميد محمد سمير، أن طول النفق يبلغ حوالى 2800 متر وعمقه 3 أمتار، ويستخدم بواسطة العناصر الإرهابية والإجرامية فى تهريب الأفراد والبضائع والأسلحة والذخائر، وأشار المتحدث العسكرى إلى أن القوات المسلحة تمكنت من اكتشاف وتدمير 22 فتحة نفق خلال الأسبوع الماضى.

وأبرزت جريدة "الأخبار"، قرار تأجيل الاجتماع الذى كان من المقرر عقده اليوم، بين وزراء والسودان وإثيوبيا إلى الأسبوع المقبل، لاعتماد المكتب الاستشارى المعنى بإجراء الدراستين الإضافيتين حول سد النهضة الإثيوبى، ويرجع عدم الاتفاق على موعد الاجتماع إلى ارتباط الوزير الإثيوبى بالانتخابات البرلمانية فى بلاده، أكد د. حسام مغازى وزير الموارد المائية والرى، أنه من المقرر أن يتم تحديد موعد عقد الاجتماع الوزارى لوزراء المياه بدولتى مصر والسودان الاثنين، لاختيار المكتب الاستشارى الذى سيقوم بإجراء دراسات سد النهضة، مشيرًا إلى أنه من المقرر أن يتلقى الدعوة الرسمية بموعد الاجتماع الاثنين ومكان الاجتماع، سواء فى العاصمة السودانية الخرطوم أو أديس أبابا، على أن يكون الموعد فى الأسبوع الأول من أبريل.

وكشفت جريدة "المصرى اليوم" على لسان مصدر مسئول بأحد البنوك العامة، أن البنك المركزى قرر حظر صرف الورقة المالية فئة 100 دولار للعملاء، وطالب البنوك بجمعها من السوق لتحاشى تهريبها للخارج، مشيراً على استجابة البنوك المحلية للقرار فيما شهدت البورصة ارتفاعًا طفيفًا أمس، وربح رأس المال السوقى للأسهم 2 مليار جنيه.

ونشرت جريدة "الشروق" فى صدر صفحتها الثالثة، قرار محكمة الأمور المستعجلة بالإسكندرية، "الدائرة الأولى" أمس السبت، بمد أجل الحكم فى الدعوى رقم 212 لسنة 2015، والتى أقامها طارق محمود المحامى، وأمين عام ائتلاف "دعم صندوق تحيا مصر"، للمطالبة باعتبار دولة قطر داعمة للإرهاب إلى 19 أبريل المقبل.

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