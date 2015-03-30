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محافظ سوهاج ومدير الأمن يزوران مصابى حادث طريق البحر الأحمر

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محافظ سوهاج ومدير الأمن يزوران مصابى حادث طريق البحر الأحمر محافظ سوهاج ومدير الأمن يزوران مصابى حادث طريق البحر الأحمر
زار الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج منذ قليل مصابى حادث الكيلو 90 بطريق سوهاج البحر الأحمر بمستشفى الجامعى، برفقة اللواء إبراهيم صابر مدير أمن سوهاج والدكتور محمد عبد العال وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، حيث اطمأن على 7 من مصابى الحادث الأليم.

وكان المحافظ قد قرر مساء أمس صرف مبلغ 5 آلاف جنيه لأسرة كل متوفى، وألف جنيه لكل مصاب وعلاجه على نفقة الدولة.

جدير بالذكر أن الحادث أسفر عن مصرع 16 وإصابة 7 آخرين.

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