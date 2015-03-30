النيابة تأمر بدفن جثث ضحايا حادث طريق سوهاج البحر الأحمر

أمر المستشار شريف الوكيل، رئيس النيابة الكلية بجنوب سوهاج، منذ قليل بالتصريح بدفن جثث حادث طريق "سوهاج- البحر الأحمر"، وقرر تشكيل فريق من نيابة أخميم يضم المستشار خالد فتحى وكيل النيابة الكلية بجنوب سوهاج ومحمد عبد العليم مدير نيابة أخميم والحسن فنجرى، وعلى مازن ومحمد عبد الله وكلاء نيابة أخميم، وذلك للانتقال إلى موقع الحادث ومعاينته.

وسأل فريق العمل المصابين فى مستشفيات سوهاج العام وأخميم والتعليمى ومستشفى الجامعة، وتبين من الانتقال إلى موقع الحادث وفاة سائقى السيارتين، وبسؤال المصابين قرروا أمام النيابة أن صاحب السيارة النقل هو المخطئ، واصطدم بالسيارة الميكروباص مما أدى إلى وقوع الحادث.

كانت الأجهزة الأمنية قد تلقت بلاغا بوقوع حادث تصادم بين سيارة أجرة ميكروباص رقم 11874 أجرة سوهاج، وسيارتى نقل "189 ا.ج.ق" و"4823 و.س.ح"، حيث أدى الحادث إلى وفاة عدد 16 وإصابة 7 آخرين، وتم نقل جميع المصابين إلى مستشفى كلية الطب بجامعة سوهاج، وتم نقل جثث المتوفين إلى مستشفيات "أخميم ـ سوهاج العام ـ سوهاج التعليمى مستشفى الجامعة" بسوهاج ، وقرر المحافظ صرف مبلغ 5 آلاف جنيه لكل متوف وألف جنيه لكل مصاب.

- ومازال "نزيف الأسفلت" مستمرا.. مصرع 16 وإصابة 7 فى حادث بطريق "سوهاج- البحر الأحمر".. الدفع بـ9 سيارات إسعاف لنقل الجثث والمصابين للمستشفيات.. والصحة تعلن حالة الطوارئ.. وننشر أسماء المصابين