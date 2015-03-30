أخبار عاجلة

بالفيديو.. لحظة الاعتداء بالضرب على ريهام سعيد -
بالصور.. رغدة تخرج لسانها للجمهور وتثير الغضب بتصرفات غير لائقة -
الأخبار - وزير التموين يتفقد توفير السلع الغذائية بمنظومة التموين الجديدة فى جولة بالقاهرة الكبرى -
هكذا يتم اختراق الفيس بوك واستخراج كلمة السر -
موقع إسرائيلي يكشف عن أسرار السجادة الحمراء التي فُرشت للسيسي بأمريكا -
بشرى سعيدة العلاوة في جيب الموظف قبل عيد المال وزيادة المعاشات اقتربت -
الأخبار - وزراء خارجية العرب يبحثون فى تونس مكافحة الإرهاب وتشكيل لجنة أمنية عليا -
بالصور.. مسئول بالكهرباء يصدم المصريين: زيادة منتظمة في أسعار الكهرباء حتي عام 2019.. ويقدم نصائح للمتضررين من الفواتير -
الوزير وطاهر يتفقدان مشروعات تطوير الطرق بالإسماعيلية -
«المحافظين»: هذه الأمراض تضرب المصريين بعد 5 سنوات.. وارتفاع الأسعار السبب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

ضبط عدد من أسطوانات البوتاجاز المدعومة خلال محاولات بيعها بالسوق السوداء بالإسماعيلية

Google+ Print
ضبط عدد من أسطوانات البوتاجاز المدعومة خلال محاولات بيعها بالسوق السوداء بالإسماعيلية ضبط عدد من أسطوانات البوتاجاز المدعومة خلال محاولات بيعها بالسوق السوداء بالإسماعيلية

أسطوانات البوتاجاز

تمكن ضباط قسم مباحث والتجارةالداخلية بالاسماعيلية من ضبط السيارة رقم 21211 ملاكى الإسماعيلية ( ميكروباص ) قيادة المدعوأحمد ر أ سن 35 سائق مقيم الشهداء ـدائرة قسم ثان ، مُحملة بـ 7 إسطوانة غاز منزلية ، بغرض إعادة بيعها فى السوق السوداء .

كما تمكنوا من ضبط الدراجة النارية رقم 7782 الإسماعيلية ( تروسيكل ) قيادة المدعو ” هانى إ ع ” سن 33 عاطل مقيم الشهداء ــ دائرة قسم ثان ، مُحملة بعــ5ــدد إسطوانة غاز منزلية ، بغرض إعادة بيعها فى السوق السوداء .

بالإضافة الى ضبط المدعو أبوالفضل ح م سن 49 صاحب مخبز لإنتاج الخبز السياحى مقيم أبوعطوة ــ دائرة مركز الإسماعيلية لحيازته بالمخبز عـ7ـدد شيكارة دقيق بلدى إستخراج 82 % المخصص للمخابز البلدية .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
الأخبار - وزير التموين يتفقد توفير السلع الغذائية بمنظومة التموين الجديدة فى جولة بالقاهرة الكبرى

الأخبار - وزير التموين يتفقد توفير السلع الغذائية بمنظومة التموين الجديدة فى جولة بالقاهرة الكبرى

«إسماعيل» يبحث استيراد اللحوم والدواجن مع «التموين» و«الزراعة»

«إسماعيل» يبحث استيراد اللحوم والدواجن مع «التموين» و«الزراعة»

“التموين” تقرر صرف المقررات التموينية للمواليد الجدد.. تعرف على المواليد المستفيدين وطرق تسجيل البيانات (فيديو)

“التموين” تقرر صرف المقررات التموينية للمواليد الجدد.. تعرف على المواليد المستفيدين وطرق تسجيل البيانات (فيديو)

بالصور- تفاقم أزمة "بقالي التموين" عقب توقف ماكينات الصرف

بالصور- تفاقم أزمة "بقالي التموين" عقب توقف ماكينات الصرف