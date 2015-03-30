ضبط عدد من أسطوانات البوتاجاز المدعومة خلال محاولات بيعها بالسوق السوداء بالإسماعيلية

تمكن ضباط قسم مباحث التموين والتجارةالداخلية بالاسماعيلية من ضبط السيارة رقم 21211 ملاكى الإسماعيلية ( ميكروباص ) قيادة المدعوأحمد ر أ سن 35 سائق مقيم الشهداء ـدائرة قسم ثان ، مُحملة بـ 7 إسطوانة غاز منزلية ، بغرض إعادة بيعها فى السوق السوداء .

كما تمكنوا من ضبط الدراجة النارية رقم 7782 الإسماعيلية ( تروسيكل ) قيادة المدعو ” هانى إ ع ” سن 33 عاطل مقيم الشهداء ــ دائرة قسم ثان ، مُحملة بعــ5ــدد إسطوانة غاز منزلية ، بغرض إعادة بيعها فى السوق السوداء .

بالإضافة الى ضبط المدعو أبوالفضل ح م سن 49 صاحب مخبز لإنتاج الخبز السياحى مقيم أبوعطوة ــ دائرة مركز الإسماعيلية لحيازته بالمخبز عـ7ـدد شيكارة دقيق بلدى إستخراج 82 % المخصص للمخابز البلدية .