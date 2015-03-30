محافظ الاسماعيليه : جامعه قناه السويس شريك اساسي في وضع الرؤى ورسم المخطط الاستراتيجي

أكد اللواء يس طاهر محافظ الاسماعيليه على أهميه دور جامعه قناه السويس كشريك أساسي في وضع الرؤى ورسم المخطط الاستراتيجي العام للمحافظه وأشاد بدور الجامعه وما لديها من خبرات علميه ومراكز بحثيه واستثمارها لخدمه المجتمع والبيئه وما تقدمه من إسهامات ودعم متواصل بمشاركتها في كافه المشروعات الخدميه والتنمويه التي يجرى تنفيذها على ارض محافظه الاسماعيليه وتوابعها .

وأضاف طاهر :” انه لابد من تحقيق المزيد من التفاعل بين الجامعه والمحافظه وتفعيل بروتوكولات التعاون المشترك بين الجانبين لدفع عجله التميه بالمحافظه جاء ذلك خلال حضور محافظ الاسماعيليه ولأول مره جلسه اجتماع مجلس جامعه قناه السويس رقم 43 بعد الثلاثمائه برئاسه الاستاذ الدكتور ممدوح غراب رئيس الجامعه وحضور نواب رئيس الجامعه وعمداء الكليات من أعضاء مجلس الجامعه وخلال الاجتماع اكد ا/د ممدوح غراب رئيس الجامعه على أن الجامعة بكامل اجهزتها وما لديها من اساتذه وخبراء متخصصين ومراكز بحثيه وكوادر علميه لا تألوا جهدا في دعم ومسانده جميع المشروعات الخدميه والتنمويه التى يجرى تنفيذها على أرض الاقليم على اسس علميه بالاضافه الي تقديم المشوره العلميه والدراسات لكافه المشروعات ومن جهته أشاد محافظ الاسماعيليه بهذا التعاون مؤكدا انه لابد من استثمار القاعده العلميه للجامعه لخدمه شعب الاسماعيليه ومواطنيها والمضى قدما فى استكمال مسيرة التنمية الشاملة بمختلف محاورها .