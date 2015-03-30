ضبط مزرعة بانجو وأسلحة فى بؤر ارهابية بشمال سيناء

ضبطت الأجهزة الأمنية بشمال سيناء مزرعة بانجو وكميات من الأسلحة والذخائر فى البؤر الارهابية ، وجارى اتخاذ الاجراءات القانونية.

وأعلن مصدر بمديرية أمن شمال سيناء أنه فى اطار تنفيذ توجيهات وزير الداخلية بتكثيف الحملات الأمنية على البور الاجرامية .. فقد قامت حملة مشتركة من قوات الشرطة والقوات المسلحة تحت اشراف اللواء على العزازى مدير الأمن ، وأسفرت عن ضبط : مزرعة لنبات البانجو المخدر على مساحة حوالى فدانين ، بندقية موريس بماسورة مششخنة ، رشاش 9 ملليمتر طويل ماركة لنشستر ، نظارتى ميدان ، دراجتين بخاريتين بدون لوحات معدنية ، موتورين وطلمبة لرفع المياة ، جوال أبيض به حوالى 500 طلقة هاون صغير عيار 120 ملليمترا .

تم التحفظ على المضبوطات ، وجارى العرض على الجهات المعنية.

> أ ش أ