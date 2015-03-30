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شرطة الرياض تكثف جهودها لضبط مجهولين اطلقوا النار على رجلى أمن

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شرطة الرياض تكثف جهودها لضبط مجهولين اطلقوا النار على رجلى أمن شرطة الرياض تكثف جهودها لضبط مجهولين اطلقوا النار على رجلى أمن

تكثف الأجهزة الأمنية بالرياض جهودها لضبط مجهولين اطلقوا النار على دورية أمنية ما أسفر عن اصابة رجلي أمن.

وقال الناطق الإعلامي لشرطة منطقة الرياض ” إنه أثناء قيام إحدى دوريات الأمن بمدينة الرياض بمهامها ، مساء أمس الأحد تعرضت لإطلاق نار من قبل سيارة مجهولة الهوية ما نتج عنه إصابة رجلي أمن بطلقات نارية ، حيث تم نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة ، وحالتهما الصحية مستقرة.

وأضاف الناطق ” إن الجهات المختصة بشرطة الرياض باشرت إجراءات الضبط الجنائي للجريمة والتحقيق فيها ، ولا يزال الموضوع محل المتابعة الأمنية”.
> أ ش أ

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