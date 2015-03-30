اغلاق مراكز الاقتراع بعد انتهاء الانتخابات الرئاسية فى اوزبكستان

أغلقت مراكز الاقتراع فى اوزبكستان أبوابها بعد انتهاء عملية التصويت فى الانتخابات الرئاسية التى يتنافس فيها اربعة من المرشحين على رأسهم الرئيس الحالى اسلام كريموف .

وذكرت شبكة ” ايه بى سي نيوز” الاخبارية الامريكية الليلة ان لجنة الانتخابات المركزية اعلنت ان 91 % من اجمالى الناخبين المسجلين قد شاركوا فى الانتخابات التى جرت أمس الاحد حيث من المنتظر ان تعلن نتائج هذه الانتخابات اليوم الاثنين ، فيما تفيد التوقعات بان كريموف – 77 عاما – سوف يفوز بفترة رئاسية جديدة على منافسيه الاسميين الثلاثة .

ويرى المراقبون ان مستقبل اوزبكستان يكتنفه الغموض والشكوك فى ظل تردى الاوضاع الامنية فى افغانستان المجاورة وعدم وجود شخصية سياسية واضحة يمكن ان تخلف كريموف – الذى يسيطر على مقاليد الحكم منذ اواخر الثمانينيات من القرن الماضى – فى حالة خروجه من السلطة.

تجدر الاشارة الى ان الانتخابات الرئاسية الاخيرة التى جرت فى اوزبكستان عام 2007 أسفرت عن فوز كريموف بواحد وتسعين فى المائة من الاصوات .

> أ ش أ