.. ووزارة البيئة تستخدم التقنية لتراقب أعمال الكسارات والمقالع

أطلقت وزارة البيئة والمياه تقنية استخدام طائرة بدون طيار في مجال التدقيق ومراقبة أعمال الكسارات والمقالع في مختلف الإمارات في الدولة، وذلك حرصاً منها على تبني أفضل الممارسات في شتى المجالات البيئة، بما ينسجم مع توجهات الحكومة الرشيدة في ضمان بيئة مستدامة وبنية تحتية متكاملة، وتعزيز ريادتها في الابتكار على مستوى العالم.

وأكد غانم الشامسي وكيل الوزارة المساعد لقطاع التدقيق الخارجي في وزارة البيئة والمياه أن الوزارة تبنت استخدام تقنية الطائرة بدون طيار كونها مبادرة جديدة في إطار جهودها المتواصلة إلى تقييم كفاءة تطبيق التشريعات الاتحادية المنظمة للمنشآت العاملة في مجال الكسارات والمقالع والمحاجر، وذلك تعزيزاً للاستدامة البيئية.

وأوضح أنه انطلاقاً من توجه حكومة دولة الإمارات إلى المضي قدماً في مسيرة التحول الذكي، وتجسيداً لمبادرة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بإعلان عام 2015 عاماً للابتكار أطلقت الوزارة هذه المبادرة لتطوير عمليات التدقيق والتفتيش، بحيث تعمل التقنية بمعايير عالية من الدقة والوضوح خلال عملية رصد أنشطة الكسارات والمقالع.

وقال، إن التقنية ستكون مرحلة مبتكرة وجديدة لعمليات التدقيق والتفتيش لرصد أنشطة الكسارات والمقالع وللتأكد من عدم مخالفتهم للأحكام التشريعات المنظمة لها، مؤكداً حرص الوزارة على إطلاق تلك المبادرات والمشاريع ضمن خطتها الاستراتيجية وتوجهها إلى تحسين الأداء البيئي وتعزيز الاستدامة البيئية، لما ينسجم مع المؤشرات الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021.