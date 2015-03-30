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مصرع شخصين فى حادث تحطم طائرة خفيفة بامريكا

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مصرع شخصين فى حادث تحطم طائرة خفيفة بامريكا مصرع شخصين فى حادث تحطم طائرة خفيفة بامريكا

لقى شخصان مصرعهما أمس الأحد إثر تحطم طائرة خفيفة بالقرب من مطار ولاية بنسلفانيا الامريكية.

وذكرت ”  ايه بى سي نيوز”  الاخبارية الامريكية ان قوات الانقاذ عثرت على جثتين بداخل الطائرة المنكوبة يعتقد انهما كان الشخصان الوحيدان بها عند وقوع الحادث.

وقالت الشبكة ان السلطات المحلية عثرت على حطام الطائرة وهى من طراز ” بايبر بى ايه – 28 ” على بعد نحو عشرين ميلا غرب مدينة فلادلفيا الامريكية .

ولم تتوافر أية تقارير ـ حتى الآن ـ عن أسباب تحطم الطائرة التى اندلعت فيها النيران فور سقوطها على الأرض.
> أ ش أ

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