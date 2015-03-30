ضبط مخزن للعبوات الناسفة والمواد المتفجرة بالمنطقة الجبلية بالشرقية

تمكنت أجهزة الأمن بالشرقية، من ضبط مخزن للعبوات الناسفة والمواد المتفجرة، بالمنطقة الجبلية الممتدة بين مركزي بلبيس ومشتول السوق، دون القبض على أي من المتهمين.

وكان اللواء مليجي فتوح مليجي مدير أمن الشرقية، قد تلقى معلومات تفيد قيام مجموعة من الإرهابيين، باستغلال مبنى مهجور وسط المنطقة الجبلية المتاخمة لمركزي بلبيس ومشتول السوق، وكرا لتصنيع العبوات الناسفة، التي تستخدم في العمليات الإرهابية بمختلف أنواعها.

وتم إعداد حملة موسعة شارك فيها ضباط البحث الجنائي والأمن الوطني ومجموعات قتالية من الأمن المركزي وخبراء المفرقعات وقوات الحماية المدنية، وبمداهمة المخزن المذكور، عثر على عشرات من العبوات الناسفة شديدة الانفجار محلية الصنع، وأطنان من المواد المتفجرة التي تسخدم في تصنيعها، والأدوات المستخدمة في ذلك، فيما لم يتم ضبط أي من الجناة، حيث وجد المخزن خاليا من أي شخص.

وتم فرض طوق أمني حول المخزن، وتكليف خبراء المفرقعات بالتعامل مع العبوات الناسفة وإبطال مفعولها، وحصر بقية محتويات المخزن، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق بإشراف المستشار أحمد دعبس المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية.

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