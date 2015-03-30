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رئيس حزب المحافظين : قيادة القمة العربية أرسلت رسالة للعالم أن العرب يمكنهم أن يتحدوا

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رئيس حزب المحافظين : قيادة القمة العربية أرسلت رسالة للعالم أن العرب يمكنهم أن يتحدوا رئيس حزب المحافظين : قيادة القمة العربية أرسلت رسالة للعالم أن العرب يمكنهم أن يتحدوا

أكمل قرطام

قال أكمل قرطام رئيس حزب المحافظين “إن القمة العربية في دورتها السادسة والعشرين تدعونا جميعًا للفخر بسبب التنظيم المشرف، والقيادة الواعية، التي أثبتت انها لديها رؤية مختلفة للمشكلات والحلول، وأرسلت رسالة للعالم بأن العرب يمكنهم أخيرا أن يتحدوا”.

وأضاف قرطام ـ في بيان صحفي أمس  ـ ” إننا جميعاً وبلا استثناء نشعر بالمسئولية التاريخية تجاه الوطن العربي، وسيكتمل فخرنا بتحقيق نتائج مؤتمر القمة”.

وشدد رئيس حزب المحافظين على أن مقترح إنشاء قوة عربية مشتركة هو أمر حتمي ، في ضوء المتغيرات التي فَرضت على المنطقة واقعا مختلفا، دفعها للتفكير في إنشاء قوة عربية مشتركة.
> أ ش أ

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