رئيس نيجيريا : اعمال العنف فى نيجيريا ليس لها علاقة بالانتخابات

أكد الرئيس النيجيرى جود لاك جوناثان أمس الاحد ان أعمال العنف فى نيجيريا ليس لها علاقة بالانتخابات الرئاسية والبرلمانية الاخيرة .

واضاف جوناثان – فى تصريحات لمراسل شبكة تليفزيون هيئة الاذاعة البريطانية – ” ان الحرب ضد العنف سوف تستمر فى نيجيريا بغرض النظر من وجود انتخابات من عدمه ، كما ان الاشتباكات التى وقعت بين القوات النيجيرية والعناصر الارهابية” (فى اشارة الى عناصر بوكو حرام المتمردة – ليس لها علاقة بالانتخابات الاخيرة ) .

على صعيد متصل ، اعترفت لجنة الانتخابات فى نيجيريا باضرام النيران فى مكتبها مشيرة الى ان التحقيقات سوف تجرى حول ملابسات هذا الحادث.

وكان آلاف من مؤيدى المعارضة بولاية “ريفرز” النيجيرية قد تظاهروا احتجاجا على سقوط قتلى من الناخبين وما شهدته الانتخابات من تجاوزات “على حد قولهم”.

> أ ش أ