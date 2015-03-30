وزير داخلية تونس: القضاء على عناصر إرهابية وفى مقدمتهم "لقمان أبو صخر"

أكد وزير الداخلية التونسى ناجم الغرسلى، أنه تم القضاء علي كافة العناصر الإرهابية وعددهم 9 عناصر وفى مقدمتهم الإرهابى الملقب " لقمان أبو صخر " ، وذلك أثناء عملية أمنية ناجحة جرت الليلة الماضية بمنطقة سيدى عيش بولاية قفصة .

ونفى وزير الداخلية، وجود قتلى في صفوف الوحدات الأمنية خلال هذه العملية التى قال إنها سترفع من يقظة وتركيز القوات الأمنية إلى أقصى الدرجات ، كما نفي ما يروج عن القبض على أحد هذه العناصر الإرهابية حيا بعد تعرضه لإصابة أثناء العملية.

وأوضح الوزير فى المؤتمر الصحفى الذى عقده مساء " الأحد " أنه بخصوص تفاصيل العملية الأمنية فإن الوثائق التى تم حجزها أثناء عمليات ناجحة نفذتها الوحدات الأمنية فى فترة سابقة مثلت رصيدا تم استغلاله بطريقة ناجحة ساعدت على إختراق تلك المجموعات الإرهابية استخباريا، مشيراً إلى أن هذه الوثائق ساعدت على كشف مخططات قيادات كتيبة عقبة بن نافع تتمثل فى سعيها إلى التنقل باتجاه الحدود التونسية الليبية لملاقاة إرهابى ليبى سيتولى تمكينهم من سيارات مفخخة لاستعمالها فى تنفيذ عمليات نوعية بتونس.

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