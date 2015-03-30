مؤشرات أولية : فوز المعارضة اليمينية وهزيمة الاشتراكيين في انتخابات الأقاليم بفرنسا

أظهرت تقديرات معهد “سي آس آيه” ان المعارضة اليمينية بفرنسا قد حققت فوزا كبيرا في الجولة الثانية من انتخابات مجالس الأقاليم بفرنسا بحصولها على ما بين ٦٦ و ٧٠ اقليما من أصل ١٠١ اقليم.

و أشارت الى ان اليسار قد مني بهزيمة قاسية حيث لم يستطع الاحتفاظ سوى بما بين ٢٧ و ٣١ اقليما بعد ان خسر من ٢٦ الى ٣٠ اقليما، فيما توقع ان ينتزع حزب الجبهة الوطنية (اليمين المتطرف) إقليمين اثنين بحد أقصى.

و في نفس السياق، توقع معهد “أوبينيون واي” فوز اليمين ب٦٥ اقليما و احتفاظ اليسار ب ٢٤ فقط و عدم حصول الجبهة الوطنية على اي اقليم.

و صرح نيكولا ساركوزي رئيس حزب الاتحاد من اجل حركة شعبية (اليمين) ، عقب ظهور النتائج الأولية- بان اليمين الجمهوري و الوسط قد حققا نصرا كبيرا في انتخابات مجالس الأقاليم.

و اضاف:”للمرة الاولى تفوز أسرتنا السياسية بمثل هذا العدد من الأقاليم في عهد الجمهورية الخامسة…لقد اثبت مرشحونا بان افكارنا يمكن ان تنتصر في كل مكان بما قي ذلك في الاقاليم التي يقودها اليسار منذ عقود”.

و اعتبر ان سياسة اليسار قد فشلت على جميع المستويات، واعدا بان يتم تفعيل سياسات مختلفة في الأقاليم التي فاز بها اليمين و إيلاء مكانة أكبر للتنمية الاقتصادية، فضلا عن العمل على خفض الانفاق العام و الضرائب.

> أ ش أ