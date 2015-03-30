عودة_الدوري - كيف تعامل الاتحاد مع فترة التوقف.. 13 ودية وخطر النقص العددي

عودة الدوري باتت على الأبواب بعد فترة توقف منذ كارثة ملعب الدفاع الجوي في الثامن من فبراير الماضي، فكيف استعدت الفرق المتنافسة على الصدارة لاستكمال المسابقة؟

يقدم FilGoal.com استعدادات الفرق المتنافسة على صدارة جدول الدوري المصري قبل استكمال المسابقة يوم الاثنين، وينشرها تباعا.

البداية كانت مع الأهلي حامل اللقب، والذي يحتل حاليا المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 36 نقطة بفارق 9 نقاط عن الزمالك المتصدر الذي لعب مباراة أكثر.

تعرف على استعدادات الأهلي من هنا

والدور الآن على الاتحاد السكندري الذي حقق نتائج إيجابية قبل توقف المسابقة مع مدربه حسام حسن، كان أبرزها الفوز الكبير على الأهلي 4-1.

ويحتل الاتحاد المركز العاشر برصيد 29 نقطة.

مباريات في فترة التوقف

لعب الاتحاد عدد كبير من المباريات الودية في فترة توقف الدوري، وهي الطريقة المعروفة لدى حسام حسن لتجهيز لاعبيه.

وخاض الاتحاد 13 مباراة ودية كانت أمام كوم حمادة، مياه البحيرة، طنطا، العامرية، مالية كفر الزيات، مياه الشرب بالإسكندرية "مباراتين"، الترام، كفر الدوار، كفر الشيخ، السنبلاوين، المنصورة، وفريق الشباب بالاتحاد.

وفاز الاتحاد في 12 مباراة، وتعادل مع كفر الدوار 1-1.

وكان الفوز الأكبر على الترام 6-0.

التدريبات

لم يغير حسام حسن الطريقة التي اعتمد عليها في تدريباته قبل توقف الدوري، ولجأ إلى زيادة الأحمال التدريبية فقط.

التدريبات كانت على فترتين يوميا، ويحصل اللاعبون على إجازة أسبوعية يوم الجمعة.

كيف سيتعامل مع ضغط الدوري

المشكلة الأبرز التي ستواجه فرق الدوري، هي جدول المباريات الذي سيضطر اتحاد الكرة لضغطه لإنهاء المسابقة قبل يوم 3 أغسطس كما هو مقرر.

كيف سيتعامل الاتحاد مع ضغط المباريات في ظل المشاركة في كأس مصر أيضا؟

يجيب إبراهيم حسن مدير الكرة بالاتحاد لـFilGoal.com "لن نواجه مشكلة كبيرة من الناحية البدنية، اعتقد أن مشكلتنا الأكبر في النقص العددي التي تواجه قائمة الاتحاد".

وتابع "تولينا المسؤولية في منتصف الموسم، ونعاني من النقص في بعض المراكز التي لم ننجح في تدعيمها في موسم الانتقالات".