طالبة بالقليوبية تحصد المركز الأول فى اللغة الفصحى على مستوى الوطن العربى

أعلنت ألفت فرغلى، وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، عن حصول الطالبة "ريم سمير محمد حلاوة"، الطالبة بالصف الثالث الإعدادى بمدرسة طوخ الخاصة بمحافظة القليوبية، على المركز الأول على مستوى العالم العربى فى التحدث باللغة العربية الفصحى للعام الثالث على التوالى، وبعد منافسة شرسة مع عدد كبير من طلاب الدول العربية خلال التصفيات التى أجريت بجامعة الدول العربية، وذلك بعد حصولها على المركز الأول على مستوى الجمهورية فى مسابقة التحدث باللغة العربية الفصحى، والإلقاء الشعرى والخطابة، بعد اجتيازها 27 متسابقًا على مستوى الجمهورية.

وكرمت ألفت فرغلى، وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، الطالبة الفائزة بالمركز الاول بشهادة تقدير، موجهة التحية والشكر لها ولأسرتها، معربة عن شكرها للطالبة وأسرتها للفوز المستحق.

ووجهت ألفت فرغلى الشكر لأسرة الطالبة ولفريق الإعداد بالمدرسة ولعادل نعمان موجه عام اللغة العربية، وقالت وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، إن المديرية بصدد عمل احتفالية لتكريم الطالبة الفائزة.