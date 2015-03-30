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صرف 5 آلاف جنيه لأسر المتوفين بحادث تصادم طريق "البحر الأحمر- سوهاج"

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صرف 5 آلاف جنيه لأسر المتوفين بحادث تصادم طريق "البحر الأحمر- سوهاج" صرف 5 آلاف جنيه لأسر المتوفين بحادث تصادم طريق "البحر الأحمر- سوهاج"
قرر الدكتور أيمن عبد المنعم، محافظ سوهاج، منذ قليل، صرف مبلغ 5 آلاف جنيه لأسرة كل متوفى، وألف جنيه لكل مصاب وعلاجه على نفقة الدولة، وذلك فى حادث تصادم على طريق "سوهاج- البحر الأحمر"، والذى أسفر عن مصرع 16 وإصابة 7 آخرين.

تلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا بحدوث حادث تصادم على طريق "سوهاج- البحر الأحمر" عند علامة الكيلو 85 فى اتجاه قنا بين سيارة أجرة ميكروباص رقم 11874 أجرة سوهاج، وسيارتى نقل "189 ا.ج.ق" و"4823 و.س.ح"، حيث أدى الحادث إلى وفاة عدد 16 وإصابة 7 آخرين وتم نقل جميع المصابين إلى مستشفى كلية الطب بجامعة سوهاج، وتم نقل جثث المتوفين إلى مستشفيات "أخميم ـ سوهاج العام ـ سوهاج التعليمى - مستشفى الجامعة" بسوهاج.


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