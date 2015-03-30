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صرف ضابط بقسم شرطة الهرم بعد سماع أقواله فى واقعة وفاة متهم داخل الحجز

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صرف ضابط بقسم شرطة الهرم بعد سماع أقواله فى واقعة وفاة متهم داخل الحجز صرف ضابط بقسم شرطة الهرم بعد سماع أقواله فى واقعة وفاة متهم داخل الحجز
أمرت نيابة الهرم برئاسة المستشار أحمد حامد، رئيس النيابة، بصرف ضابط مباحث قسم شرطة الهرم، والذى كلف بعملية ضبط وإحضار المتهم الذى توفى داخل قسم الشرطة، مؤقتًا من سرايا النيابة، بعد سماع أقواله لحين انتهاء التحقيقات فى القضية.

كان مصدر قضائى بنيابة الهرم قد أكد لـ"اليوم السابع"، أن النيابة ناظرت جثة المتوفى، ولم يلاحظ عليها أى علامات تعذيب، مؤكدًا أن المتهم توفى بعد شعوره بحالة إعياء شديد، وتصبب عرق غزير من جسده، مفيدًا بأن التقرير الطبى المبدئى أشار إلى أنه أصيب بهبوط حاد فى الدورة الدموية مما تسبب فى وفاته.

النيابة تطلب التحريات حول مصرع متهم داخل قسم شرطة الهرم وتنفى تعرضه للتعذيب


>وطلبت نيابة الهرم برئاسة المستشار أحمد حامد، تحريات الأجهزة الأمنية حول وفاة متهم داخل القسم وطلبت تقرير الطب الشرعى حول الوفاة.

ورجح التقرير الطبى أن يكون المتهم ابتلع قطعة حشيش أثناء القبض عليه وهى ما تسببت فى وفاته.

كان كمين أمنى بطريق الفيوم الصحراوى قد اشتبه فى المتهم بعد هروبه من الكمين قبل استيقافه للتفتيش، وتمكنت القوات من القبض عليه واقتياده إلى قسم شرطة الأهرام، وأثناء التحقيق معه شعر بحالة إعياء شديدة نقل على إثرها إلى مستشفى الهرم، وهناك لفظ أنفاسه الأخيرة.

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مصر 365