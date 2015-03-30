مباحث بلبيس تضبط "عليش" قبل ترويجه نصف كيلو حشيش بالشرقية

تمكن الرائد محمد صلاح النحال رئيس مكافحة مخدرات بلبيس بالشرقية اليوم من ضبط "عليش" قبل قيامه بترويج نصف حشيش على عملائه بدائرة مركز منيا القمح، وتم التحفظ على المضبوطات تحت تصرف النيابة العامة، بإشراف المستشار أحمد دعبس المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية.

وكانت معلومات سرية قد وردت للرائد محمد صلاح النحال رئيس مكافحة مخدرات بلبيس، عن قيام "حمادة.ع.ع" 32 سنة وشهرته حمادة عليش عاطل ومقيم كفر شلشلمون، بترويج كمية من مخدر الحشيش على عملائه.

فتم عمل كمين له برئاسة العقيد محمد هلال رئيس مكافحة مخدرات الشرقية، وبإشراف اللواء رفعت خضر مدير المباحث الجنائية، واللواء مليجى فتوح مليجى مدير أمن الشرقية.

وتمكنت قوة من مكافحة المخدرات برئاسة الرائد محمد النحال ومعاونه النقيب محمد الخطيب وأفراد المكتب من ضبط المتهم بالقرب من كمين أعد له بالقرب من مقابر النصارى بكفر شلشمون وضبط بحوزته كمية من مخدر الحشيش تزن حوالى كيلو جرام وهاتف محمول وتم التحفظ على المضبوطات تحت تصرف النيابة.