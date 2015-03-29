رفيق سبيعي زعيم وشيخ في أحدث أعماله

يطل الفنان السوري رفيق سبيعي بعملين دراميين خلال موسم دراما رمضان 2015، حيث انتهى مؤخّراً من تصوير مشاهده في بيروت ضمن مسلسل "بنت الشهبندر"، من تأليف هوزان عكو وإخراج سيف الدين سبيعي، وسيطل بدور "الزعيم أبو راغب".

كذلك يشارك سبيعي في مسلسل "حرائر" من تأليف عنود الخالد وإخراج باسل الخطيب، ويؤدي في العمل دور "الشيخ صالح" وهو من كبار الحي ويحتكم إليه الناس لحل مشاكلهم، حيث لايبخل على أحد بالنصيحة.

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