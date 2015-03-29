أخبار عاجلة

الأخبار - الرئيس التنفيذي لمجلس الاعمال المصري الأمريكي : نشجع الشركات الأمريكية للعمل فى مصر -
الأخبار - السيسى يلتقي مستشار الأمن القومي ووزير الخارجية الأمريكيين وعدداً من قيادات الكونجرس -
وزير الكهرباء: هدفنا كيفية تحقيق أمن الطاقة والمياه والغذاء -
الغرفة التجارية: مدينة الأدوات المنزلية بالصعيد تنتظر قانون الاستثمار الموحد -
الجيزة تستعد لرمضان بـ5 معارض لبيع السلع الغذائية مخفضة الأسعار -
نجيب جبرائيل: أكثر من 15 ألف قبطي سيحجون إلى القدس هذا العام -
انخفاض طفيف في أسعار الخضروات والفاكهة اليوم -
شاكر: رؤساء وملوك الدول العربية تولي اهتماما بالربط الكهربائي -
تفاصيل برنامج هيئة «ايتيدا» لتنمية أعمال الشركات الصغيرة والمتوسطة -
«إسماعيل» يبحث استيراد اللحوم والدواجن مع «التموين» و«الزراعة» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

آسر ياسين: أنحدر من أسرة فقيرة جداً وهكذا سأٌفاجِئ الجمهور

Google+ Print
آسر ياسين: أنحدر من أسرة فقيرة جداً وهكذا سأٌفاجِئ الجمهور آسر ياسين: أنحدر من أسرة فقيرة جداً وهكذا سأٌفاجِئ الجمهور

الأحد 29-03-2015 23:55

أكّد النجم المصري آسر ياسين أنّ جزء من مهمة الممثل هو استعداده الكامل للدور المُسنَد إليه بكل ما تُتيح له الفرص، ولذلك السبب قام بالالتحاق بأحد نوادي الملاكمة ليستطيع تقمّص شخصيّة الملاكم مضموناً وشكلاً أيضاً.

وأضاف ياسين: "بدأت بالتدرُّب على الملاكمة منذ أكثر من سنة، ويهمّني جداً عندما يرى الجمهور الفيلم أن يصدّق أنه يرى ملاكماً حقيقّياً وأنا بالفعل أصبحت كذلك، وأعتقد أنه سيكون من أهم أفلامي"، لافتاً إلى أنّ مخرج الفيلم كريم السبكي قدّم عملاً سيفاجئ الجمهور عندما يراه.

أمّا عن الملامح الإنسانية لشخصية الملاكم كشف النجم المصري: "المفروض أنّه شخص رياضي أتى من أسرة فقيرة جداً، وسنرى هل ستجبره الظروف على استخدام بنيته العضليّة ليكون رجل عصابات، أم أنّه سيبقى بمكانه كملاكم".
من جهة ثانية، تحدّث ياسين عن خصوصيّة فيلم "أسوار القمر" الذي تمّ عرضه مؤخّراً، سيّما من ناحية ضخامة إنتاجه وصعوبة تنفيذه التي استغرقت أربع سنوات، فيما أشار إلى أنّ الوقت الذي استغرقه تصويره هو أمر طبيعي، فهناك أفلاماً أجنبية يأخذ تصويرها والتحضير لها أكثر من ثمان سنوات.

ولفت الفنان المصري إلى أنّ التّحدي الأكبر للممثلين كان بكيفيّة الحفاظ على نفس خط الشخصيات على مدار خمس سنوات، مؤكّداً أنّ هذا المجهود والتعب كان واضحاً في الفيلم، وأنّ النجاح كان جماعيّاً فيه، مشيداً بأداء النّجمة منى زكي وأنّها قدمت دوراً رائعاً، وأنّه استمتع جداً بتجربته الأولى معها.

 

تابعوا أيضاً:

أخبار المشاهير على مواقع التواصل الإجتماعي عبر صفحة مشاهير أونلاين

ولمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا أنستغرام سيدتي

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر تويتر "سيدتي فن"

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي