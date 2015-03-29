آسر ياسين: أنحدر من أسرة فقيرة جداً وهكذا سأٌفاجِئ الجمهور

أكّد النجم المصري آسر ياسين أنّ جزء من مهمة الممثل هو استعداده الكامل للدور المُسنَد إليه بكل ما تُتيح له الفرص، ولذلك السبب قام بالالتحاق بأحد نوادي الملاكمة ليستطيع تقمّص شخصيّة الملاكم مضموناً وشكلاً أيضاً.

وأضاف ياسين: "بدأت بالتدرُّب على الملاكمة منذ أكثر من سنة، ويهمّني جداً عندما يرى الجمهور الفيلم أن يصدّق أنه يرى ملاكماً حقيقّياً وأنا بالفعل أصبحت كذلك، وأعتقد أنه سيكون من أهم أفلامي"، لافتاً إلى أنّ مخرج الفيلم كريم السبكي قدّم عملاً سيفاجئ الجمهور عندما يراه.

أمّا عن الملامح الإنسانية لشخصية الملاكم كشف النجم المصري: "المفروض أنّه شخص رياضي أتى من أسرة فقيرة جداً، وسنرى هل ستجبره الظروف على استخدام بنيته العضليّة ليكون رجل عصابات، أم أنّه سيبقى بمكانه كملاكم".

من جهة ثانية، تحدّث ياسين عن خصوصيّة فيلم "أسوار القمر" الذي تمّ عرضه مؤخّراً، سيّما من ناحية ضخامة إنتاجه وصعوبة تنفيذه التي استغرقت أربع سنوات، فيما أشار إلى أنّ الوقت الذي استغرقه تصويره هو أمر طبيعي، فهناك أفلاماً أجنبية يأخذ تصويرها والتحضير لها أكثر من ثمان سنوات.

ولفت الفنان المصري إلى أنّ التّحدي الأكبر للممثلين كان بكيفيّة الحفاظ على نفس خط الشخصيات على مدار خمس سنوات، مؤكّداً أنّ هذا المجهود والتعب كان واضحاً في الفيلم، وأنّ النجاح كان جماعيّاً فيه، مشيداً بأداء النّجمة منى زكي وأنّها قدمت دوراً رائعاً، وأنّه استمتع جداً بتجربته الأولى معها.

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