بالصور: إحتفال توزيع جوائز Kids' Choice Awards يجمع نجوم العالم

إجتمع أهم نجوم العالم مساء السبت 28 آذار/مارس في قاعة The Forum في Inglewood بولاية كاليفورنيا الأمريكية، للمشاركة في إحتفال توزيع جوائز Kids' Choice Awards السنوي.

هذا الحدث الذي يكرّم النجوم وينتظره الأطفال من عام إلى عام، قدمه المغني الشهير Nick Jonas، الذي أضفى بدوره أجواءً من الفرح والطرافة على السهرة.

أما الجوائز فقد وزعت على الشكال التالي:

أفضل فيلم: The Hunger Games: Mockingjay – Part 1

أفضل مغنية: Selena Gomez

أفضل ممثل تلفزيوني: Ross Lynch

أفضل مغني: Nick Jonas

أفضل فريق غنائي: One Direction

أفضل فيلم كرتوني: SpongeBob SquarePants

أفضل ممثلة تلفزيونية: Laura Marano عن دورها في Austin & Ally

أفضل فيلم واقعي: Dance Moms

أفضل ممثلة: Emma Stone عن دورها في فيلم The Amazing Spider-Man 2

أفضل فليم تلفزيوني عائلي: Modern Family

أفضل شخصية شريرة: Angelina Jolie عن دورها في فيلم Maleficent

أفضل كتاب: Diary of a Wimpy Kid للكاتب Jeff Kinney

أفضل ممثل أفلام: Ben Stiller عن دوره في فيلم Night at the Museum: Secret of the Tomb

أفضل لعبة فيديو: Minecraft

أفضل أغنية: Bang Bang لـ Ariana Grande و Nicki Minaj

أفضل فيلم رسوم متحركة: Big Hero 6

أفضل برنامج مواهب: The Voice

أفضل فيلم تلفزيوني للأطفال: Austin & Ally

أفضل ممثلة: Jennifer Lawrence عن دورها في فيلم The Hunger Games: Mockingjay

أفضل ممثل: Liam Hemsworth عن دوره في فيلم The Hunger Games: Mockingjay

أفضل مغني صاعد: Fifth Harmony