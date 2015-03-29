بالصور: إحتفال توزيع جوائز Kids' Choice Awards يجمع نجوم العالم
الأحد 29-03-2015 17:15
إجتمع أهم نجوم العالم مساء السبت 28 آذار/مارس في قاعة The Forum في Inglewood بولاية كاليفورنيا الأمريكية، للمشاركة في إحتفال توزيع جوائز Kids' Choice Awards السنوي.
هذا الحدث الذي يكرّم النجوم وينتظره الأطفال من عام إلى عام، قدمه المغني الشهير Nick Jonas، الذي أضفى بدوره أجواءً من الفرح والطرافة على السهرة.
أما الجوائز فقد وزعت على الشكال التالي:
أفضل فيلم: The Hunger Games: Mockingjay – Part 1
أفضل مغنية: Selena Gomez
أفضل ممثل تلفزيوني: Ross Lynch
أفضل مغني: Nick Jonas
أفضل فريق غنائي: One Direction
أفضل فيلم كرتوني: SpongeBob SquarePants
أفضل ممثلة تلفزيونية: Laura Marano عن دورها في Austin & Ally
أفضل فيلم واقعي: Dance Moms
أفضل ممثلة: Emma Stone عن دورها في فيلم The Amazing Spider-Man 2
أفضل فليم تلفزيوني عائلي: Modern Family
أفضل شخصية شريرة: Angelina Jolie عن دورها في فيلم Maleficent
أفضل كتاب: Diary of a Wimpy Kid للكاتب Jeff Kinney
أفضل ممثل أفلام: Ben Stiller عن دوره في فيلم Night at the Museum: Secret of the Tomb
أفضل لعبة فيديو: Minecraft
أفضل أغنية: Bang Bang لـ Ariana Grande و Nicki Minaj
أفضل فيلم رسوم متحركة: Big Hero 6
أفضل برنامج مواهب: The Voice
أفضل فيلم تلفزيوني للأطفال: Austin & Ally
أفضل ممثلة: Jennifer Lawrence عن دورها في فيلم The Hunger Games: Mockingjay
أفضل ممثل: Liam Hemsworth عن دوره في فيلم The Hunger Games: Mockingjay
أفضل مغني صاعد: Fifth Harmony
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