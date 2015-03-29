كانجانا رانوت تتصدّر غلاف مجلة Femina

عوّدتنا نجمات بوليوود على التألق وتزيين أغلفة المجلات العالمية دائماً، وآخرهنKangana Ranaut التي تصدرت غلاف مجلة "Femina" الهندية لشهر أبريل من خلال إطلالتها المشرقة والمليئة بالأنوثة.

Kangana، التي فازت مؤخراً بالجائزة الوطنية لدورها في فيلم "The Queen"، تألقت بشعرها المجعّد الكثيف مع مكياجٍ بسيط وثوب أبيض منقّط بالأسود من تصميم Amit Agarwal.

الجدير ذكره أن النجمة Deepika Padukone تصدرت قبل Kangana غلاف مجلة Stardust ومجلة VOGUE العالميتين، والنجمة Alia Bhatt تصدرت غلاف مجلة Cine Blitz.