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فيلم الرسوم “HOME” يحقق إيرادا قدره 54 مليون دولار بأسبوعه الأول

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فيلم الرسوم “HOME” يحقق إيرادا قدره 54 مليون دولار بأسبوعه الأول فيلم الرسوم “HOME” يحقق إيرادا قدره 54 مليون دولار بأسبوعه الأول

نجح فيلم الرسوم المتحركة “home” فى تحقيق إيرادا بلغ 54 مليون دولار بأسبوع عرضه الأول .متجاوزا التوقعات بأنه سيحقق ما بين 30 و35 مليون دولار.
> ويشارك فى بطولة الفيلم عن طريق الأداء الصوتى نخبة كبيرة من النجوم العالميين، وتأتى على رأسهم “ريهانا، جنيفر لوبيز ،جيم بارسون ،ستيف مارتن ،مات جونس ،بريان ستيبانك” ،وقام بإخراج الفيلم “تيم جونسون”.

وتدور قصة فيلم “Home” حول مجموعة من الكائنات الفضائية التى تنتشر فى كل بقاع كوكب الأرض، وتثق هذه المخلوقات الفضائية فى قدراتها بشكل مبالغ فيه، وتسعى لنقل البشر من الأرض على وجه السرعة لاستيطانه، كما يقومون بإعادة تنظيم الكوكب والتخطيط لكى يناسبهم، وتظهر فتاة تدعى “تيب” واسعة الحيلة تحاول أن تتجنب هذه المخلوقات، لكنها تجد نفسها بالصدفة شريكة لواحد منهم.

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