القهوة منزوعة الكافيين تقاوم أمراض الكبد والسكر

معلومات لا تعرفونها عن القهوة منزوعة الكافيين

نقدم لكم من خلال هذا التقرير مجموعة من المعلومات الهامة التى قد لا تعرفونها بخصوص القهوة منزوعة الكافيين، أحد المشروبات الصحية الرائعة التى ينصح بها الكثير من الأطباء، وذلك حسبما نشر مؤخراً بموقع "رعاية الصحة" الأمريكى، وهى تشمل:>1.هذا النوع من القهوة لا يعنى بالضرورة أنه لا يحتوى إطلاقاً على الكافيين، حيث يطلق فى الأساس هذا اللفظ على القهوة التى نزع منها 97% على الأقل من الكافيين، وذلك وفقاً لتوصيات إدارة "FDA" الأمريكية، ولذا فالقهوة منزوعة الكافيين قد تحتوى على 3% من هذا المركب.

2. تحتوى بعض أنواع القهوة المنزوعة على كميات متوسطة من الكافيين نظراً لأن حجم الوعاء الذى يتم تقدميها فيه كبير، وتحتوى بعض الأنواع مثلاً على 32 مجم.

3.يتم نزع الكافيين من القهوة باستخدام اثنين من الطرق الطبيعية، أحدهما باستخدام ثانى أكسيد الكربون، ولا يتم إضافة أى مركبات كيميائية.

4. 10% من الأشخاص الذين يتناولون القهوة حول العالم، يتناولونها منزوعة الكافيين، وفقاً لإحصاءات الرابطة الوطنية للقهوة.

فوائد القهوة منزوعة الكافيين

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>5.القهوة منزوعة الكافيين مفيدة جداً للكبد وفقاً لدراسة حديثة شملت 28000 شخص، واستمرت 10 أعوام، حيث تخفض مستويات أنزيمات الكبد فى الدم، والتى تؤشر حال ارتفاعها على الإصابة بالتهاب أو تلف فى الكبد.>6.القهوة منزوعة الكافيين تحد من خطر الإصابة بمرض السكر من النوع الثانى بنسبة 33% حال تناول 6 فناجين منها يومياً، وفقاً لدراسة حديثة، بينما يساهم تناول كوب واحد من القهوة منزوعة الكافيين فى الحد من خطر المرض بنسبة 6% فقط.>7.تساهم القهوة منزوعة الكافيين فى الحد من خطر الإصابة بسرطان البروستاتا بنسبة 18% حال تناول 6 أكواب منها يومياً، وفقاً لدراسة حديثة أشرف عليها باحثون من جامعة هارفارد الأمريكية.>أضرار القهوة منزوعة الكافيين>8.قد تساهم القهوة منزوعة الكافيين فى رفع مستويات الكولسترول الضار "ldl"، ورفع فرص الإصابة بأمراض القلب، وفقاً للجمعية الأمريكية للقلب.