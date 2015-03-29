أطباء: السجائر تقتل شخصا كل 9 ثوان وضحاياها يصلون لمليار هذا القرن

أكد الدكتور وائل صفوت، استشارى الباطنة العامة وعلاج التدخين، والمستشار الإقليمى للتوعية الصحية، وأحد المشاركين فى مؤتمر الدورة الـ16 لمكافحة التدخين والصحة الذى عقد منذ يومين فى أبو ظبى، أن المؤتمر أعلن خلال جلساته عن أن التدخين سيقتل مليار شخص خلال القرن الحالى حيث تقتل السجائر شخصًا كل تسع ثوانٍ تقريبًا وأن تدخين "الشيشة" لمدة 20 دقيقة متواصلة يعادل تدخين 100 سيجارة.

وقال خلال استضافة أبو ظبى مؤخرًا للدورة الـ16 للمؤتمر العالمى للتبغ والصحة والذى يعتبر أكبر تجمع عالمى لمكافحة التدخين، إن المؤتمر استعرض هذا العام أكثر من 800 بحث علمى عن موضوعات مختلفة تختص بمكافحة انتشار وباء التبغ وآثاره الصحية والاقتصادية المختلفة التى تؤثر على التنمية المجتمعية.

وشارك فى المؤتمر هذا العام أكثر من 3 آلاف خبير دولى وتم تقديم 400 منحة لطلاب الدول القليلة والمتوسطة الدخل ومن بينها مصر حيث شاركت مصر بـ7 من شباب الأطباء يحملون هم مكافحة التبغ ويقومون بخطوات فى هذا الإطار.

وقامت منظمة الصحة العالمية بتكريم حاكم الشارقة بجائزة مكافحة التبغ الدولية لوضع قوانين وتشريعات صارمة تحذر تدخين الشيشة بالإمارة وأصدر صاحب السمو الشيخ خليفة "قانون اتحادى" بشأن مكافحة التبغ.

وقد تم خلال المؤتمر أيضًا إطلاق الطبعة الخامسة من «أطلس التبغ» الذى يتضمن معلومات عن حجم المشكلة وانتشارها وجهود دول العالم والخطوات التى تم تنفيذها فى كل دولة.

وقد تمت مناقشة عدد من المواضيع والتى تؤكد وتشير بقوة إلى تكتيكات مدروسة لصناعة التبغ العالمية التى تهدف إلى تقويض الجهود المبذولة بتحسين الصحة على مستوى العالم.