تعرف على الأطعمة التى تحتوى على مادة الليكوبين الواقية من الأورام

الليكوبين من المركبات الرائعة التى تتمتع بخواص مضادة للسرطان وتساهم فى تعزيز الصحة بشكل عام، وذلك حسب تقرير نشر مؤخراً بموقع "رعاية الصحة" الأمريكى.

وأشار التقرير أن الليكوبين هو الصبغ المسئول عن منح الخضراوات والفواكه اللون الأحمر المميز باختلاف درجاته، مثل: الطماطم والبطيخ والبرقوق والجريب فروت الأحمر، لافتاً أن الليكوبين من مضادات الأكسدة القوية التى تثبط الجذور الحرة المؤكسدة التى تقتل خلايا الجسم، وهو ما يقلل من فرص الإصابة بالكثير من الأمراض مثل السرطان وأمراض القلب.

- فوائد الأطعمة الغنية بالليكوبين

- الطماطم من أفضل الأطعمة الغنية بالليكوبين

>وأثبتت الأبحاث العلمية الحديثة فاعلية مادة الليكوبين فى الحد من فرص الإصابة بسرطان البروستاتا وسرطان البنكرياس وسرطان الرئة وسرطان القولون والمستقيم، وسرطان المرئ، وسرطان الفم وسرطان الثدى وسرطان عنق الرحم وسرطان المعدة.>وأضاف التقرير أن الطماطم ومنتجاتها المختلفة مثل الصلصة والكاتشب تعد من أفضل الأطعمة الغنية بمادة الليكوبين المضادة للأكسدة والمضادة للسرطان، ويحصل الأمريكيون على 80% من احتياجاتهم من الليكوبين من خلال هذه الأطعمة.

وكشفت دراسة حديثة نشرت بدورية " Journal of the National Cancer Institute" أن الطماطم تقلل فرص الإصابة بسرطان الثدي، وكشفت دراسة أخرى أن الرجال الذى قاموا بتناول 10 حصص غذائية أو أكثر من الطماطم خلال الأسبوع الواحد انخفضت فرص إصابتهم بسرطان البروستاتا بنسبة 18%، وهو ما يؤكد الفاعلية الكبيرة لهذه المادة الرائعة.

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