مياه الشرب النقية تمنع تكون حصوات الكلى

• المياه تقلل من فرص الإصابة بأمراض الكلى

كشفت دراسة علمية حديثة نتائج مثيرة، حيث أفادت أن شرب الكثير من الماء يقلل من خطر تكون حصوات الكلى.

وقال كيرى ويليس، المدير العلمى لمؤسسة الكلى الوطنية، عبر الدراسة المنشورة مؤخرًا بالموقع الطبى الأمريكى "HealthDay News"، إن المياه الصالحة للشرب هى وسيلة فعالة لتجنب خطر تكون حصوات الكلى إلى النصف.

• حصى الكلى قد تؤدى إلى الفشل الكلوى

وأوضح ويليس أن حصوات الكلى تسبب الإصابة بالألم المفرط والإزعاج المستمر، جنبًا إلى جنب مع تسببها فى الإصابة بمضاعفات أمراض الكلى مثل الفشل الكلوى.

ولتأكيد نتائج الدراسة حللت البحوث الحالية تسع دراسات سابقة شملت ما يقرب من 274000 شخص، وكان أكثر من 550 شخصًا لديهم تاريخ مرضى من حصوات الكلى.

• فوائد شرب المياه

ووجد الباحثون خلال الدراسة أن الأشخاص الذين تخلصوا يوميًا من 2-5 لتر من البول، كانوا أقل عرضة بنسبة 50 فى المائة لتكون حصى الكلى من أولئك الذين تخلصوا من كمية أقل من البول، وترتبط هذه الكمية من البول بشرب حوالى ثمانية إلى عشرة أكواب من الماء يوميًا.

• كثرة التبول تقلل من فرص تكون الحصوات

وأخيرًا، أضاف الباحثون أن شرب الكثير من الماء يبقى البول أقل تركيزًا للفضلات، حيث إن كثرة التبول يعنى أن المعادن المسببة لتكون الحصوات والحجارة تتراكم بصورة أقل.

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