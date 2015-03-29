"اليوم السابع" يكشف محاصرة 9 مصريين بميناء عدن اليمنى

خطاب المصريين للاستغاثة بالقنصلية المصرية

قال المهندس بحرى بهاء الدين الدسوقى عمرو، إنه محتجز ومعه 8 مصريين بميناء المصافى بمدينة عدن اليمنية منذ اندلاع "عاصفة الحزم" على أنصار الله الحوثى باليمن، موضحًا أنه يعمل فى الخدمات البترولية بالميناء التى تساعد السفن المحملة بالبترول فى الدخول إلى الميناء.

وأضاف لـ"اليوم السابع" من ميناء عدن، أنه قبل اندلاع الحرب بحوالى شهر ونصف أبلغ القنصلية المصرية بعدن برغبة المصريين فى العودة لمصر فى حالة حدوث طوارئ وأن يكونو ضمن قائمة الإخلاء فى حالة الطوارئ خاصة بعد اقتراب الحوثيين من المدينة، فاتصل به أحد موظفى القنصلية ويدعى "أحمد" ليبلغه أنه سيتم التواصل معهم وطلب منه إرسال قائمة بأسمائهم وعلى الفور فعل ذلك.

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القنصلية المصرية مغلقة بالأقفال

وأوضح أنه فى اليوم الذى إندلعت فيه الحرب توجه إلى مقر القنصلية فوجدها مغلقة بالأقفال، وعرف من وسائل الإعلام أن مصر للطيران أوقفت رحلاتها إلى اليمن، وأثناء الحرب تم غلق ميناء عدن، فأصبحوا محاصرين من كل جانب.

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القنصلية المصرية

وأضاف أن الأوضاع فى مدينة عدن ليست بأحسن حال عن باقى المدن، مؤكدًا أنه لو علم الحوثيون بوجود مصريين فإنهم لن ينجوا من أيديهم إلا بمعجزة.

وأشار إلى أن مدينة عدن بها خلايا حوثية نائمة تخدم مصالح الحوثيين، مطالبًا الخارجية المصرية بالتدخل لإنقاذ حياتهم من هذا الجحيم.

واختتم بالقول إنه لا يجد ماء ولا طعامًا ولا يستطيع الخروج بسبب الأحداث التى تجرى فى اليمن، وربما يتعرض للموت خلال القصف الجوى لقوات التحالف.

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