أخبار عاجلة

الأخبار - الرئيس التنفيذي لمجلس الاعمال المصري الأمريكي : نشجع الشركات الأمريكية للعمل فى مصر -
الأخبار - السيسى يلتقي مستشار الأمن القومي ووزير الخارجية الأمريكيين وعدداً من قيادات الكونجرس -
وزير الكهرباء: هدفنا كيفية تحقيق أمن الطاقة والمياه والغذاء -
الغرفة التجارية: مدينة الأدوات المنزلية بالصعيد تنتظر قانون الاستثمار الموحد -
الجيزة تستعد لرمضان بـ5 معارض لبيع السلع الغذائية مخفضة الأسعار -
نجيب جبرائيل: أكثر من 15 ألف قبطي سيحجون إلى القدس هذا العام -
انخفاض طفيف في أسعار الخضروات والفاكهة اليوم -
شاكر: رؤساء وملوك الدول العربية تولي اهتماما بالربط الكهربائي -
تفاصيل برنامج هيئة «ايتيدا» لتنمية أعمال الشركات الصغيرة والمتوسطة -
«إسماعيل» يبحث استيراد اللحوم والدواجن مع «التموين» و«الزراعة» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

"اليوم السابع" يكشف محاصرة 9 مصريين بميناء عدن اليمنى

Google+ Print
قال المهندس بحرى بهاء الدين الدسوقى عمرو، إنه محتجز ومعه 8 مصريين بميناء المصافى بمدينة عدن اليمنية منذ اندلاع "عاصفة الحزم" على أنصار الله الحوثى باليمن، موضحًا أنه يعمل فى الخدمات البترولية بالميناء التى تساعد السفن المحملة بالبترول فى الدخول إلى الميناء.
>خطاب المصريين للاستغاثة بالقنصلية المصرية - 2015-03 - اليوم السابع
>

خطاب المصريين للاستغاثة بالقنصلية المصرية

وأضاف لـ"اليوم السابع" من ميناء عدن، أنه قبل اندلاع الحرب بحوالى شهر ونصف أبلغ القنصلية المصرية بعدن برغبة المصريين فى العودة لمصر فى حالة حدوث طوارئ وأن يكونو ضمن قائمة الإخلاء فى حالة الطوارئ خاصة بعد اقتراب الحوثيين من المدينة، فاتصل به أحد موظفى القنصلية ويدعى "أحمد" ليبلغه أنه سيتم التواصل معهم وطلب منه إرسال قائمة بأسمائهم وعلى الفور فعل ذلك.
>القنصلية المصرية مغلقة بالأقفال- 2015-03 - اليوم السابع
>

القنصلية المصرية مغلقة بالأقفال

وأوضح أنه فى اليوم الذى إندلعت فيه الحرب توجه إلى مقر القنصلية فوجدها مغلقة بالأقفال، وعرف من وسائل الإعلام أن للطيران أوقفت رحلاتها إلى اليمن، وأثناء الحرب تم غلق ميناء عدن، فأصبحوا محاصرين من كل جانب.
>القنصلية المصرية - 2015-03 - اليوم السابع
>

القنصلية المصرية

وأضاف أن الأوضاع فى مدينة عدن ليست بأحسن حال عن باقى المدن، مؤكدًا أنه لو علم الحوثيون بوجود مصريين فإنهم لن ينجوا من أيديهم إلا بمعجزة.

وأشار إلى أن مدينة عدن بها خلايا حوثية نائمة تخدم مصالح الحوثيين، مطالبًا الخارجية المصرية بالتدخل لإنقاذ حياتهم من هذا الجحيم.

واختتم بالقول إنه لا يجد ماء ولا طعامًا ولا يستطيع الخروج بسبب الأحداث التى تجرى فى اليمن، وربما يتعرض للموت خلال القصف الجوى لقوات التحالف.

موضوعات متعلقة:


>- قوات التحالف العربى تقصف أهدافًا للحوثيين فى صنعاء وتعز باليمن
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
الأخبار - الرئيس التنفيذي لمجلس الاعمال المصري الأمريكي : نشجع الشركات الأمريكية للعمل فى مصر

الأخبار - الرئيس التنفيذي لمجلس الاعمال المصري الأمريكي : نشجع الشركات الأمريكية للعمل فى مصر

ميدو: أتمنى ضم متعب وأستطيع تأهيله لمنتخب مصر

ميدو: أتمنى ضم متعب وأستطيع تأهيله لمنتخب مصر

لجنة التعليم ببيت العائلة المصرية توجه بتدريب المدرسين على قيم المواطنة

لجنة التعليم ببيت العائلة المصرية توجه بتدريب المدرسين على قيم المواطنة

وفد من البنك الدولي يزور مصر خلال أسابيع

وفد من البنك الدولي يزور مصر خلال أسابيع