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وزير الخارجية العراقى لـ"وزير الأوقاف": يجب التصدى للتعصب الطائفى

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وزير الخارجية العراقى لـ"وزير الأوقاف": يجب التصدى للتعصب الطائفى وزير الخارجية العراقى لـ"وزير الأوقاف": يجب التصدى للتعصب الطائفى
عُقد نقاش فكرى بين الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف المصرى، وإبراهيم الجعفرى، وزير خارجية العراق، على هامش فعاليات القمة العربية المنعقدة فى شرم الشيخ، حول تجديد الخطاب الدينى ونتائج القمة العربية تجاه المنطقة بالكامل.

وقال الجعفرى موجهًا حديثه لـ"جمعة" قائلاً: "أوصيكم بالوحدة الإسلامية من منطلق قرآنها"، فى إشارة إلى توحيد القلوب لبناء الأوطان والقضاء على الخلافات الفكرية التى تعطل مسيرة التقدم وتمثل عائقًا أمام الدول.

وأوضح وزير خارجية العراق، أن هناك مشكلة يجب التصدى لها، وتتمثل فى تحول الانتماء الطائفى إلى تعصب طائفى، ولكن يجب أن ننطلق من القرآن الكريم.

ومن جانبه، قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إننا يجب أن نخترق المستويات المتعصبة التى لدى بعض الأشخاص لننزع فتيل التعصب منها تمامًا، وتوعد بإعطاء وزير الخارجية العراقى بأحدث كتاب نحو تجديد الخطاب الدينى والذى يترجم بـ9 لغات من أجل الاطلاع عليه لمعرفة ما بداخله.

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مصر 365