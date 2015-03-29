وفاة قائد بعملية كرامة ليبيا متأثرًا بجراحه بعد اشتباكات منطقة العزيزية (تحديث)

>توفي، اليوم الأحد، بمركز طبرق الطبى العقيد جمعة تنتوش أحد قادة عملية الكرامة الليبية بالجهة الغربية للبلاد، متأثرًا بجراحه جراء اشتباكات بمنطقة العزيزية مع قوات عملية "فجر ليبيا" منذ أسبوعين.>وأكد أحد المصادر العسكرية - فى تصريح اليومم - أن العقيد تنتوش قد أصيب برصاص قناص بمنطقة العزيزية، وقد تمت اليوم صلاة الجنازة على العقيد جمعة تنتوش بعد صلاة العصر بميدان طبرق.>وكان تنتوش قد دخل للمركز الطبى بطبرق، فى أوائل هذا شهر مارس الجاري، مما استوجب وضعة بغرفة العناية المركزة، حيث كان متاثرًا بإصابة فى الرأس وكان فى غيبوبة تامة.

فيما أكد الناطق الرسمى باسم مديرية أمن بنغازى الملازم أول “طارق الخراز” مقتل النقيب “فرج عبد الجواد” التابع لمديرية أمن بنغازى برفقة أحد جنود الصاعقة.

وأضاف الخراز فى تصريح صحفى اليوم الأحد، أن النقيب “عبد الجواد” كان فى مهمة رسميّة لاستلام بعض معدات الشرطة من مقرّ مديرية الأمن السابق فى بوعطنى ، مشيرا إلى أنّه تعرض لرماية من قبل قنّاص كان متمركزا فى إحدى المبانى القريبة من مقر المديرية.

وأشار الخراز إلى أنّ عبد الجواد كان مصحوبا بعدد من جنود الصاعقة لحمايته عندما استهدفوا من قبل القناص حيث تعرض جندى من الصاعقة هو الآخر لرصاصة أردته قتيلا.

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