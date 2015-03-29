الحوثيون يعترفون بسقوط 13 قتيلا و إصابة 69 فى قصف التحالف مساء اليوم

أعلنت وزارة الداخلية التى تسيطر عليها جماعة أنصار الله الحوثية مساء اليوم الأحد، أن الهجمات الجوية التى وقعت فى إطار عملية "عاصفة الحزم" أسفرت عن مقتل 13 شخصا، وإصابة 69 آخرين فى عدد من المحافظات اليمنية أمس السبت.

وقال مصدر أمنى بالوزارة، فى تصريحات نشرها المركز الإعلام الأمنى التابع للوزارة أن "القصف يوم أمس استهدف كلا من صنعاء والحديدة وحجة وصعدة".

وأشار إلى أن القصف استهدف المواقع العسكرية والبنية التحتية فى تلك المحافظات.

وبحسب المصدر فإن الغارات استهدفت معسكر السواد جنوب البلاد والنهدين وسط صنعاء، كما استهدفت الغارات محافظة صعدة معقل الحوثيين، شمال العاصمة.

وتابع المصدر أن القصف استهدف أيضا "منشأة الشركة اليمنية للغاز، ما أدى لانفجار عدد 5393 أسطوانة، بالإضافة إلى اثنين خزانات للغاز".

واستأنفت قوات التحالف هجماتها مساء اليوم الأحد على عدة مواقع عسكرية تسطير عليها جماعة الحوثيين فى محافظة صنعاء، حيث سٌمع دوى انفجارات عنيفة فى مواقع مختلفة وسط العاصمة.

وقالت مصادر محلية أن هجمات عنيفة تشنها قوات التحالف بالقرب من مطار صنعاء الدولى، ومعسكر الخرافى، ومحيط دار الرئاسة.

وأكدت ذات المصادر أن ألوية صواريخ ومضادات الطائرات تطلق بأحياء كثيرة.

وبدأت قوات التحالف التى تقودها المملكة العربية السعودية هجماتها على مواقع عسكرية تابعة للحوثيين الخميس الماضى، استجابة لطلب الرئيس اليمنى عبد ربه منصور هادى للحفاظ على أمن وسلامة اليمن، والتصدى لجماعة الحوثيين التى زحفت إلى المحافظات الجنوبية فى محاولة للسيطرة عليها.

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