المتحدث باسم "عاصفة الحزم": قصفنا مخازن أسلحة وصواريخ للحوثيين باليمن

قوات التحالف تقصف مخازن أسلحة الحوثيين

عرض المتحدث باسم قوات التحالف العربى المشترك "عاصفة الحزم" العميد ركن أحمد عسيرى، خلال مؤتمر صحفى اليوم بالرياض، لقطات حية من استهداف القوات الجوية لمخازن أسلحة وذخيرة وصواريخ يمتلكها الحوثيون داخل الأراضى اليمنية.

وأكد المتحدث باسم "عاصفة الحزم" أن الحوثيين استولوا على أسلحة وطائرات والآليات العسكرية التابعة للجيش اليمنى، فيما أكد أن الأجواء اليمنية الآن تحت سيطرة قوات التحالف العربى المشترك.

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> استهداف تجمعات الحوثيين

ومن جهة أخرى قصف اللواء 33 الموالى للرئيس اليمنى السابق على عبد الله صالح مدينة "الضالع" بشكل عشوائى واستنجد أهالى المدينة بـ"عاصفة الحزم" لنجدتهم من بطش قوات "صالح" بهم، جاء ذلك عبر شريط الأخبار العاجلة لفضائية "سكاى نيوز" عربية منذ قليل.

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>نيران قوات التحالف تلتهم أسلحة وذخيرة الحوثيين



> استهداف مخزن صواريخ للحوثيين



> طائرات التحالف ترصد تجمعات الحوثيين