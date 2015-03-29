قوات التحالف العربى تقصف أهدافًا للحوثيين فى صنعاء وتعز باليمن

قصفت طائرات التحالف العربى بعملية عاصفة الحزم مساء اليوم الأحد، المجمع الرئاسى ومعسكر 48 لقوات الاحتياط (الحرس الجمهورى اليمني).

وقد سمعت أصوات المضادات الأرضية فى العاصمة صنعاء تحاول أن تتصدى للطائرات التى استمرت فى قصف أهدافها لمدة بلغت حوالى ساعة.

ومن ناحية أخرى ، أفادت أنباء أن طائرات (عاصفة الحزم) قصفت مساء اليوم قاعدة الدفاع الجوى بميناء المخاء بمحافظة تعز جنوب غرب اليمن.

وقد استهدفت الطائرات على مدار اليوم، وهو الرابع على التوالى ـ معسكر 48 الاحتياط ، ومعسكر الاستقبال ولواء الصمع للحرس الجمهورى ومعسكر القوات الخاصة ومعسكر ضبوة للقوات البرية ونظام الردارات فى جبل عيبان وجبل النبى شعيب ومعسكر وحدة مكافحة الارهاب ومقر التموين العسكرى فى منطقة عصر والدفاعات الجوية والطائرات فى قاعدة الديلمى وألوية الصواريخ فى جبل عطان ومطار صنعاء الدولى واللواء 190 دفاع جوى فى منطقة السبعين ومخازن السلاح فى جبل نقم وجبل النبى شعيب ومقر الفرقة الاولى مدرع.

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