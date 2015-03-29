كتائب شيعية عراقية تهدد بالانضمام للحوثيين باليمن لمواجهة "عاصفة الحزم"

هددت "كتائب النجباء" الشيعية، التى علقت قتالها مع "الحشد الشعبى" العراقى فى تكريت، اليوم الأحد، بالتوجه إلى اليمن لمواجهة "عاصفة الحزم" التى ينفذها التحالف الخليجى العربى على الحوثيين، فى اليمن، إذا تطلب الأمر.

وكشف المتحدث باسم "كتائب النجباء"، أبو الوارث الموسوى، فى تصريحات لوكالة "سبوتنيك" الروسية، أن قوات الكتائب تعتزم استهداف طيران التحالف الدولى الذى دخل المعركة فى تكريت "شمالى بغداد"، حال تكرر قصف مواقع "الحشد" أو الجيش، على حد قوله.

وأضاف أبو الوارث، أن الولايات المُتحدة تضرب فصائل الحشد، فى تكريت محاولة نزع الانتصار منّا، ملمحاً إلى أن مقاتلى الكتائب سيستهدفون مروحيات التحالف الدولى برد صارم حال كررت ضرب مواقعنا، على حد اتهامه.

"أبو الوارث"، إن أمريكا تدعم داعش فى سوريا، وتقتل الشعب اليمني، الذى وصفه بـ"الأعزل التواق للحرية".

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