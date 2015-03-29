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جامعة الإسكندرية تفتتح المؤتمر الطلابى لكلية رياض الأطفال

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جامعة الإسكندرية تفتتح المؤتمر الطلابى لكلية رياض الأطفال جامعة الإسكندرية تفتتح المؤتمر الطلابى لكلية رياض الأطفال
افتتح أ.د صديق عبد السلام نائب رئيس جامعة الإسكندرية للدراسات العليا والبحوث اليوم المؤتمر الطلابى الأول لكلية رياض الأطفال بعنوان " نحو جامعة رائدة بطلابها "، والذى تستمر فعالياته لمدة يومين بمجمع الأنشطة الطلابية بسموحـة .

وفى كلمته بهذه المناسبة أكد أ.د صديق عبد السلام أن الجامعة ستبدأ مشروع طموح لسفر جميع المعيدين و المدرسين المساعدين على ان تبدأ هذا العام بايفاد 100 مبتعث للخارج من أجل الارتقاء بمستوى أعضاء هيئة التدريس والخريجين إلى المستويات العالمية و سيتم توفير الميزانية المطلوبة لذلك من الجامعة و رجال الاعمال و مؤسسات المجتمع المدنى.

وأكـدت أ. د هالة الجروانى عميدة كلية رياض الأطفال أن المؤتمر يناقش 30 بحث علمى من خلال 4 مواضيع رئيسية هى القضايا التربوية فى الطفولة المبكرة، ودور الأنشطة الطلابية المتميزة فى النهوض بالجامعة، و الأطفال ذوى الاحتياجات الخاصة، واكتشاف الموهوبين ورعايتهم.

تتضمن فعاليات المؤتمر عدة ورش عمل تشمل الألعاب التعليمية لذوى الاحتياجات الخاصة، فنون المسرح والفن الشعبى، إعادة تدوير خامات البيئة، الأشغال بالصوف والخرز، فنون الورق والأورجامى.

حضر المؤتمر أ.د سهام بدر العميد المؤسس لكلية رياض الأطفال ووكلاء الكلية ونخبة من أعضاء هيئة التدريس والطلاب .

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