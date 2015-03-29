عودة_الدوري - كيف تعامل الإسماعيلي مع فترة التوقف.. وفرص لكل اللاعبين

عودة الدوري باتت على الأبواب بعد فترة توقف منذ كارثة ملعب الدفاع الجوي في الثامن من فبراير الماضي، فكيف استعدت الفرق المتنافسة على الصدارة لاستكمال المسابقة؟

يقدم FilGoal.com استعدادات الفرق المتنافسة على صدارة جدول الدوري المصري قبل استكمال المسابقة يوم الاثنين، وينشرها تباعا.

البداية كانت مع الأهلي حامل اللقب، والذي يحتل حاليا المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 36 نقطة بفارق 9 نقاط عن الزمالك المتصدر الذي لعب مباراة أكثر.

تعرف على استعدادات الأهلي من هنا

ثم الاتحاد السكندري الذي يقدم نتائج مميزة مع مدربه حسام حسن.

والدور الآن على الإسماعيلي الذي عانى في بداية الموسم من عقوبة خصم 6 نقاط من رصيده، ويدخل الدور الثاني بجهاز فني جديد بقيادة طارق يحيى.

ويحتل الإسماعيلي المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري برصيد 29 نقطة.

مباريات في فترة التوقف

لعب الإسماعيلي 9 مباريات ودية خلال فترة التوقف، من أجل الاستعداد لعودة الدوري.

فاز خلالها الدراويش على المقاولون العرب والداخلية وطلائع الجيش وكهرباء الإسماعيلية.

وخسر من الإنتاج الحربي والنصر، وتعادل مع المريخ، وكهرباء الإسماعيلية.

التدريبات

فضل طارق يحيى المدير الفني الاكتفاء بمران واحد يوميا في فترة توقف الدوري، مع الوديات.

وقرر يحيى زيادتها إلى فترتين يوميا يومي السبت والأحد، على أن يتدرب الفريق مرة واحدة يوم الاثنين قبل مواجهة بتروجيت الثلاثاء.

كيف سيتعامل مع ضغط الدوري

المشكلة الأبرز التي ستواجه فرق الدوري، هي جدول المباريات الذي سيضطر اتحاد الكرة لضغطه لإنهاء المسابقة قبل يوم 3 أغسطس كما هو مقرر.

كيف سيتعامل الإسماعيلي مع ضغط المباريات؟

يجيب طارق يحيى لـFilGoal.com "ركزنا على الاستعداد بدنيا قبل عودة الدوري، لأننا نعرف أن ضغط المباريات أمر واقع ويجب تقبله".

وتابع "جميع اللاعبين في قائمة الإسماعيلي سيحصلون على فرصة اللعب بسبب ضغط المباريات، وحتى نقلل مخاطر التعرض للإصابات قدر المستطاع".