العاهل الأردني يؤكد ضرورة تكثيف الجهود للتصدي لخطر الإرهاب

التقى العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، اليوم، جون بينر رئيس مجلس النواب الأمريكي الذي يزور عمان حاليا.

وتم خلال اللقاء بحث علاقات التعاون الثنائي وسبل تعزيزها في مختلف الميادين، خاصة في المجالات السياسية والاقتصادية، إضافة إلى مجمل التطورات الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها جهود مكافحة الإرهاب ومساعي تحقيق السلام في المنطقة ، حسب ما ذكرت وكالة الأنباء القطرية.

وأكد العاهل الأردني خلال اللقاء ، ضرورة تكثيف الجهود المبذولة للتصدي لخطر الإرهاب والتنظيمات الإرهابية، التي تسعى إلى تقويض الأمن والاستقرار العالميين.

وفيما يتصل بمساعي تحقيق السلام في الشرق الأوسط أكد الملك عبد الله الثاني مركزية القضية الفلسطينية، باعتبارها جوهر الصراع في المنطقة، داعيا إلى تكثيف الجهود الدولية لإعادة إحياء المفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين، على أساس حل الدولتين، وقرارات الشرعية الدولية.

وتطرق اللقاء إلى آخر المستجدات التي تشهدها المنطقة، حيث أكد ضرورة إيجاد حل سياسي شامل للأزمة السورية، ينهِي دوامة العنف هناك، ويحفظ سوريا أرضا وشعبا، وأهمية تعزيز الأمن والاستقرار في العراق واليمن وليبيا.

بدوره أعرب بينر وعدد من أعضاء المجلس عن تقدير الولايات المتحدة الأمريكية للجهود التي يبذلها الأردن في التعامل مع مختلف الظروف التي تواجه المنطقة، وذلك برغم التحديات التي تمر بها المملكة، خاصة الاقتصادية منها.