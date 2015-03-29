محلب ووفد وزارى يتجه لأديس أبابا للمشاركة بقمة الكوميسا

غادر المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، على رأس وفد رفيع المستوى القاهرة، متوجها إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، للمشاركة فى فعاليات الدورة 18 لقمة الكوميسا، وذلك عقب انتهاء فاعليات مؤتمر القمة العربية بشرم الشيخ اليوم.

وأوضح مصدر أن رئيس الوزراء، غادر القاهرة منذ قليل على متن طائرة من قاعدة ألماظة الجوية يرافقه كل من وزير التجارة والصناعة منير فخرى عبد النور، ووزير الإسكان د.مصطفى مدبولى، ووزير الكهرباء د.محمد شاكر، وزير التخطيط د.أشرف العربى، ونائب وزير الخارجية، وممثلون لقطاعات الأعمال.

وتعقد القمة الـ18 للكوميسا تحت شعار "تعزيز التجارة البينية والتنمية الاقتصادية من خلال المشاريع التجارية المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغيرة "، وهو ذات الشعار الذى تتبناه الكوميسا منذ قمة كمبالا عام 2012 و قمة كينشاسا عام 2013.

ومن المقرر أن تبحث القمة تطورات قضايا السلم والأمن والملفات الهامة وأبرز النزاعات فى منطقة الكوميسا، فضلا عن بحث سبل مكافحة الإرهاب وكيفية مواجهة كافة الأنشطة الإرهابية والعنف المسلح والتهديدات المتصلة بحياة ومعيشة المواطنين المدنيين، وكيفية الحفاظ عليها وعلى الممتلكات الخاصة والعامة بالمنطقة، والدعوة لتضافر الجهود القارية لمواجهة كل التنظيمات الإرهابية، التى تهدد استقرار المنطقة.