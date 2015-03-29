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ربة منزل تلد فى تاكسى أمام مستشفى استقبال "دسوق"

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ربة منزل تلد فى تاكسى أمام مستشفى استقبال "دسوق" ربة منزل تلد فى تاكسى أمام مستشفى استقبال "دسوق"
وضعت"هالة. م. س" ربة منزل بمدينة دسوق بكفر الشيخ، اليوم الأحد، داخل سيارة تاكسى تستقلها، أمام مستشفى دسوق العام، وذلك لعدم استطاعتها النزول من السيارة، أو الصعود لغرفة الولادة فور وصولها للمستشفى .

وأكد الدكتور محمد عبد العزيز مدير عام مستشفى دسوق العام، فى تصريحات له، :" فوجئت أثناء تواجدى بالمستشفى ومعى الدكتور أسامة حامد مدير قسم الاستقبال والطوارئ بالمستشفى، وعدد من الأطباء، بإحدى السيدات تصرخ داخل سيارة أجرة تاكسى، وكان معها زوجها فاستغاث بأطباء المستشفى للحاق بها، لمرورها بآلام الولادة، ولم تستطع النزول من التاكسى لتتم ولادتها فى الاستقبال، أو قسم النساء والتوليد".

وأضاف مدير عام المستشفى، :"سارعت ومعى مدير قسم الاستقبال، وفريق طبى متكامل إلى الحالة داخل السيارة، نظرا لاعتبارها حالة طارئة، وتم وضع كسوات حول السيارة، حتى وضعت السيدة وأنجبت طفلة وحالتها جيدة، وكذا صاحبة حالة الولادة، وعقب ذلك صعدت السيدة بمعرفة الفريق الطبى إلى غرفة الولادة لاستكمال العملية" .

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مصر 365