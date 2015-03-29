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ننشر تفاصيل حركة تنقلات الداخلية لمديرية أمن الجيزة

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ننشر تفاصيل حركة تنقلات الداخلية لمديرية أمن الجيزة ننشر تفاصيل حركة تنقلات الداخلية لمديرية أمن الجيزة
حصل "اليوم السابع" على التفاصيل الكاملة لحركة التنقلات الداخلية للضباط التى اعتمدها اللواء طارق نصر مدير أمن الجيزة واللواء محمود فاروق مدير الإدارة العامة للمباحث.

وشملت الحركة نقل اللواء عماد عطية وكيل إلادارة العامة لقوات أمن الجيزة للشئون المالية إلى منصب وكيل الإدارة العامة لقوات أمن الجيزة لشئون العمليات، ونقل اللواء طارق نصر مدير إدارة حرس المنشآت إلى منصب مساعد مدير الإدارة العامة لقوات أمن الجيزة، كما شملت نقل عدد كبير من مختلف الإدارات وأقسام الشرطة لضخ دماء جديدة والاستعانة بقيادات شبابية لتفعيل وتطوير الإداء الأمنى يالجيزة.

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