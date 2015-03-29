أخبار عاجلة

الأخبار - الرئيس التنفيذي لمجلس الاعمال المصري الأمريكي : نشجع الشركات الأمريكية للعمل فى مصر -
الأخبار - السيسى يلتقي مستشار الأمن القومي ووزير الخارجية الأمريكيين وعدداً من قيادات الكونجرس -
وزير الكهرباء: هدفنا كيفية تحقيق أمن الطاقة والمياه والغذاء -
الغرفة التجارية: مدينة الأدوات المنزلية بالصعيد تنتظر قانون الاستثمار الموحد -
الجيزة تستعد لرمضان بـ5 معارض لبيع السلع الغذائية مخفضة الأسعار -
نجيب جبرائيل: أكثر من 15 ألف قبطي سيحجون إلى القدس هذا العام -
انخفاض طفيف في أسعار الخضروات والفاكهة اليوم -
شاكر: رؤساء وملوك الدول العربية تولي اهتماما بالربط الكهربائي -
تفاصيل برنامج هيئة «ايتيدا» لتنمية أعمال الشركات الصغيرة والمتوسطة -
«إسماعيل» يبحث استيراد اللحوم والدواجن مع «التموين» و«الزراعة» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

بالفيديو.. مشاجرة بين أمين شرطة ومواطن فى الشارع

Google+ Print
بالفيديو.. مشاجرة بين أمين شرطة ومواطن فى الشارع بالفيديو.. مشاجرة بين أمين شرطة ومواطن فى الشارع

اللي انا شايفه في الفيديو , ان الأمين واقف علي الرصيف فوق والأخ اللي تحت عمال يجر شكله ويشوحله لحد ما الأمين نزله ... معلش يعني مش فاهم , مطلوب من الشرطه المصريه تتهزق في الشارع وتاخد علي قفاها عشان النشتاء " مش النشطاء " يهدو ويرتاحو . الأخ المواطن الفاضل لو عنده حق في مشكله كان راح علي القسم عمل محضر للأمين . لكن كله بيبلطج علي كله , والبدله الميري بقيت اشاره للحيطه المايله . وبعدين السياسه القذره بتاعه " ايوه جيبه وهو بيضرب واحذف وهو بينضرب " دي مش هانخلص منها ؟ هو ايه سبب المشكله من البدايه وفين الفيديو من أوله . اللي عاجبه كلامي اهلا وسهلا , وبرضه اللي مش عاجبه اهلا وسهلا . مش هاجي علي حساب حد عشان خاطر حد , ولا هاهلل وامشي ورا الهيصه واقول الأمين غلطان بغباء .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
بالفيديو.. خالد قمر يكشف «ألاعيب» شوقي السعيد الغريبة ضد المنافسين

بالفيديو.. خالد قمر يكشف «ألاعيب» شوقي السعيد الغريبة ضد المنافسين

بالفيديو.. الأهلي يوضح موقفه من لائحة كأس مصر: حاجة غريبة جدًا

بالفيديو.. الأهلي يوضح موقفه من لائحة كأس مصر: حاجة غريبة جدًا

بالفيديو.. خالد قمر: مرتضى منصور جابلي شيخ سعودي لـ«فك النحس»

بالفيديو.. خالد قمر: مرتضى منصور جابلي شيخ سعودي لـ«فك النحس»

بالفيديو| أحمد الشيخ: كنت هتجنن في الأهلي.. و«يول» سبب رحيلي

بالفيديو| أحمد الشيخ: كنت هتجنن في الأهلي.. و«يول» سبب رحيلي