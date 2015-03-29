بالفيديو.. مشاجرة بين أمين شرطة ومواطن فى الشارع

اللي انا شايفه في الفيديو , ان الأمين واقف علي الرصيف فوق والأخ اللي تحت عمال يجر شكله ويشوحله لحد ما الأمين نزله ... معلش يعني مش فاهم , مطلوب من الشرطه المصريه تتهزق في الشارع وتاخد علي قفاها عشان النشتاء " مش النشطاء " يهدو ويرتاحو . الأخ المواطن الفاضل لو عنده حق في مشكله كان راح علي القسم عمل محضر للأمين . لكن كله بيبلطج علي كله , والبدله الميري بقيت اشاره للحيطه المايله . وبعدين السياسه القذره بتاعه " ايوه جيبه وهو بيضرب واحذف وهو بينضرب " دي مش هانخلص منها ؟ هو ايه سبب المشكله من البدايه وفين الفيديو من أوله . اللي عاجبه كلامي اهلا وسهلا , وبرضه اللي مش عاجبه اهلا وسهلا . مش هاجي علي حساب حد عشان خاطر حد , ولا هاهلل وامشي ورا الهيصه واقول الأمين غلطان بغباء .