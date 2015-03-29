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التحقيق فى اتهام مستشفى بالإهمال المتسبب فى وفاة رضيعة بإمبابة

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التحقيق فى اتهام مستشفى بالإهمال المتسبب فى وفاة رضيعة بإمبابة التحقيق فى اتهام مستشفى بالإهمال المتسبب فى وفاة رضيعة بإمبابة
تحقق نيابة إمبابة فى الاتهامات الموجهة للعاملين بمستشفى التحرير العام فى إمبابة بالإهمال الطبى الذى أسفر عن وفاة طفلة تبلغ من العمر 6 أشهر.

وكشفت التحقيقات أن أسرة الرضيعة أودعتها المستشفى نتيجة إصابتها بنزلة معوية حادة ووصف لها الأطباء أدوية لكن ممرضة متدربة أخطأت فى حقنها بعقار ما أسفر عن تدهور حالتها ووفاتها.

وكشف تقرير لجنة ثلاثية شكلتها وزارة الصحة عن أن الوفاة نتجت عن الإهمال، واستمعت النيابة لأقوال عدد من الأطباء و5 ممرضات دون التوصل إلى هوية المتهمة بحقن الطفلة بالخطأ حيث إنها طالبة بمعهد تمريض وكانت تقضى فترة التدريب بالمستشفى، وتكثف مباحث الجيزة تحرياتها للتوصل إلى هويتها.

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مصر 365