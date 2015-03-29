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المتحدث باسم عاصفة الحزم: قصف مدفعى على تجمعات الحوثيين قرب نجران وجيزان(تحديث)

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المتحدث باسم عاصفة الحزم: قصف مدفعى على تجمعات الحوثيين قرب نجران وجيزان(تحديث) المتحدث باسم عاصفة الحزم: قصف مدفعى على تجمعات الحوثيين قرب نجران وجيزان(تحديث)
قال المتحدث باسم قوات التحالف العربى المشترك "عاصفة الحزم" العميد ركن أحمد عسيرى، إن القوات البرية نفذت قصفا مدفعيا على تجمعات الحوثيين بالقرب الحدود الجنوبية السعودية، بالإضافة إلى أن طائرات الأباتشى تستهدف آليات المليشيات الحوثية قرب نجران وجيزان.

وأضاف المتحدث باسم قوات التحالف العربى المشترك "عاصفة الحزم" العميد ركن أحمد عسيرى خلال مؤتمر صحفى اليوم بالرياض، أن قوات التحالف تعمل على التخلص من الصواريخ البالستية التى يستخدمها الحوثيون خلال أيام.

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>قال العميد أحمد عسيرى المتحدث باسم التحالف العسكرى العربى "عاصفة الحزم"، إن الحوثيين وأنصارهم يتكبدون خسائر يومية على الأرض، مضيفا أن الوضع الآن لا يتطلب التدخل البرى.

وأضاف خلال مؤتمر صحفى، أن المجال الجوى اليمنى تحت السيطرة الكاملة، مشيرًا إلى أنه يتم تحرى الأهداف بدقة لتجنب أى خسائر غير مرغوب فيها.

وتابع: "لا نرغب فى استهداف البنية التحتية للشعب اليمنى"، مشيرا إلى أن الأنباء عن إخلاء الحوثيين السجون يدل على تخبطهم.

وأشار عسيرى، إلى أن هناك استهدافا مباشرا لجميع تحركات الحوثيين، موضحًا أنه لن يكون هناك أى مكان آمن للميليشيات الحوثية.

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- عاصفة الحزم: باكستان أجلت 500 من رعاياها بمساعدة قوات التحالف


>وقال المتحدث باسم قوات التحالف العربى المشترك، إن القوات الجوية تستهدف كل قوافل الإمداد الحوثى، مؤكدا أن القوات استهدفت طائرات نقلتها ميليشيا الحوثى إلى خارج صنعاء.

ونفى عسيرى استهداف أى مقدرات يمتلكها الشعب اليمنى، مضيفًا: لكن تعكف قوات التحالف الضغط على مليشيات الجماعات الحوثية حتى يتم القضاء عليها، ولذك سوف تتزايد الضربات الجوية بشكل كبير وعلى مدار الساعة، لاسيما أن قوات التحالف تسيطر الآن على الأجواء اليمنية بشكل كامل، بجانب أنها تبذل جهد كبير فى تعريف الأحداث للحرص على سلامة المواطن وأرواح المواطنين اليمنيين.
>وأوضح المتحدث باسم عاصفة الحزم، أن باكستان أجلت 500 من رعاياها من مدينة الحديدة اليمنية وذلك بمساعدة قوات التحالف، حيث إنه لا أحد يتحرك داخل الأراضى اليمنية إلا بمعرفة قوات التحالف، ولا يوجد أى تهديد على الحدود التابعة للمملكة العربية السعودية.

وشدد العميد ركن أحمد العسيرى أن قوات التحالف لن تسمح لأى جهة لإمداد الحوثيين بالعتاد، مشيرا إلى أن التضاريس الصعبة في اليمن لن تكون عائقا أمام تحقيق أهداف قوات التحالف العربى، ولذلك يتم مواجهة الميليشيات من مختلف الجوانب العسكرية واللوجيستية، وكثير من المنتمين للحوثيين تخلوا عنهم، ولن يكون هناك أى مكان آمن لتجمعات مليشيات الحوثى الذين حصلوا على أسلحة من إحدى الدول الإقليمية بجانب استيلائهم على معدات الجيش اليمنى.

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