أخبار عاجلة

الأخبار - الرئيس التنفيذي لمجلس الاعمال المصري الأمريكي : نشجع الشركات الأمريكية للعمل فى مصر -
الأخبار - السيسى يلتقي مستشار الأمن القومي ووزير الخارجية الأمريكيين وعدداً من قيادات الكونجرس -
وزير الكهرباء: هدفنا كيفية تحقيق أمن الطاقة والمياه والغذاء -
الغرفة التجارية: مدينة الأدوات المنزلية بالصعيد تنتظر قانون الاستثمار الموحد -
الجيزة تستعد لرمضان بـ5 معارض لبيع السلع الغذائية مخفضة الأسعار -
نجيب جبرائيل: أكثر من 15 ألف قبطي سيحجون إلى القدس هذا العام -
انخفاض طفيف في أسعار الخضروات والفاكهة اليوم -
شاكر: رؤساء وملوك الدول العربية تولي اهتماما بالربط الكهربائي -
تفاصيل برنامج هيئة «ايتيدا» لتنمية أعمال الشركات الصغيرة والمتوسطة -
«إسماعيل» يبحث استيراد اللحوم والدواجن مع «التموين» و«الزراعة» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

حبس ضابط شرطة لحيازته سيارة مهربة من ليبيا

Google+ Print
حبس ضابط شرطة لحيازته سيارة مهربة من ليبيا حبس ضابط شرطة لحيازته سيارة مهربة من ليبيا
أمرت نيابة السلام برئاسة المستشار محمد سلامة، اليوم الأحد، بحبس ضابط شرطة 15 يومًا على ذمة التحقيق فى واقعة اتهامه بقيادة سيارة مهربة من الجمارك ليس لها أوراق بإدارة المرور.

وكشفت تحقيقات المستشار أحمد قزامل مدير نيابة السلام عن أن المتهم يعمل يقسم شرطة السلام اشترى سيارة "مرسيدس" مهربة عبر الحدود من ليبيا مقابل 20 ألف جنيه مستغلاً منصبه فى عدم استيقافه بواسطة رجال المرور كونه ضابط شرطة كما زور أوراقها.

كانت البداية بتلقى الإدارة العامة لمباحث القاهرة معلومات تفيد بان ضابط بقسم السلام، اشترى سيارة مهربة من الجمارك واصطنع لها أوراقًا.

وأكدت التحريات صحة المعلومات، فألقت قوة القبض عليه أثناء استقلاله السيارة المهربة، واعترف بأنه اشتراها من شخص مقابل مبلغ ولا يعلم أنها مهربة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365