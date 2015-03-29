حبس ضابط شرطة لحيازته سيارة مهربة من ليبيا

أمرت نيابة السلام برئاسة المستشار محمد سلامة، اليوم الأحد، بحبس ضابط شرطة 15 يومًا على ذمة التحقيق فى واقعة اتهامه بقيادة سيارة مهربة من الجمارك ليس لها أوراق بإدارة المرور.

وكشفت تحقيقات المستشار أحمد قزامل مدير نيابة السلام عن أن المتهم يعمل يقسم شرطة السلام اشترى سيارة "مرسيدس" مهربة عبر الحدود من ليبيا مقابل 20 ألف جنيه مستغلاً منصبه فى عدم استيقافه بواسطة رجال المرور كونه ضابط شرطة كما زور أوراقها.

كانت البداية بتلقى الإدارة العامة لمباحث القاهرة معلومات تفيد بان ضابط بقسم السلام، اشترى سيارة مهربة من الجمارك واصطنع لها أوراقًا.

وأكدت التحريات صحة المعلومات، فألقت قوة القبض عليه أثناء استقلاله السيارة المهربة، واعترف بأنه اشتراها من شخص مقابل مبلغ ولا يعلم أنها مهربة.