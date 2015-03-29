مشروع الإسكان الاجتماعى: توفير 100 ألف شقة لمحدودى الدخل العام المقبل

قال المهندس محمود دقماق نائب رئيس الجهاز التنفيذى لمشروع الإسكان الاجتماعى، إن المشروع يستهدف إنشاء 100 الف وحدة العام القادم، بالإضافة إلى 250 ألف وحدة يتم إنشاؤها حاليا، وذلك فى إطار مشروع المليون وحدة الذى يستمر لـ5 سنوات.

وأشار المهندس محمود دقماق، خلال المؤتمر القومى للشباب اليوم بمركز التعليم المدنى بالجزيرة، إلى أن الشروط الواجب توافرها فى المتقدم لطلب الوحدة السكنية وهى الا يقل السن عند التقدم عن 21 عام ولا يزيد عن 45 عاما، وألا يزيد دخل الاعزب عن 2000 جنيه ودخل الاسرة للمتزوج عن 3000 جنيه.

وأشار المهندس محمود دقماق، الى أن من تنطبق عليه الشروط ويقدم ما يثبت ذلك يدفع مقدم الوحدة السكنية، والباقى يقسط على 15 عام بفائدة متناقصة، ويستفيد المتقدم بدعم يتراوح ما بين 5000 الى 25000 جنيه طبقا لقيمة الدخل.